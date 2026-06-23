Холанд стал лучшим бомбардиром в истории Норвегии на чемпионатах мира

25-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии на чемпионатах мира.

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Эрлингу понадобилось всего два матча на турнире, чтобы возглавить список голеадоров.

Сначала нападающий положил дубль в ворота Ирака (3:1), а затем двумя мячами наказал Сенегал (3:2).

Имея четыре гола в активе, Холанд опередил в рейтинге бывшего опорного полузащитника сборной Кьетиля Рекдаля, который принимал участие в двух чемпионатах мира (1994 и 1998) и забил два мяча.

Список игроков сборной Норвегии, которые забивали на ЧМ: