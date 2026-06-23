ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль
Исмаила Сарр вернул надежду на камбэк
Вингер «Кристал Пэлас» и сборной Сенегала Исмаила Сарр во второй раз отметился голом в ворота Норвегии на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль нападающий оформил уже в компенсированное арбитром время – на 90+3-й минуте.
Гол Сарра вернул сенегальцам надежду на спасение: после его мяча африканцы уступали со счетом 2:3.
Исмаила стал вторым игроком после Эрлинга Холланда, кто забил два мяча в матче.
ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михавко в «Трабзонспоре» не будет
Скандинавская команда играла вторым номером и хорошо использовала класс своих игроков