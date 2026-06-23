Вингер «Кристал Пэлас» и сборной Сенегала Исмаила Сарр во второй раз отметился голом в ворота Норвегии на ЧМ-2026.

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Дубль нападающий оформил уже в компенсированное арбитром время – на 90+3-й минуте.

Гол Сарра вернул сенегальцам надежду на спасение: после его мяча африканцы уступали со счетом 2:3.

Исмаила стал вторым игроком после Эрлинга Холланда, кто забил два мяча в матче.

ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine