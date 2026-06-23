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Чемпионат мира
23 июня 2026, 05:01 | Обновлено 23 июня 2026, 05:46
135
0

ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль

Исмаила Сарр вернул надежду на камбэк

23 июня 2026, 05:01 | Обновлено 23 июня 2026, 05:46
135
0
ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вингер «Кристал Пэлас» и сборной Сенегала Исмаила Сарр во второй раз отметился голом в ворота Норвегии на ЧМ-2026.

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Дубль нападающий оформил уже в компенсированное арбитром время – на 90+3-й минуте.

Гол Сарра вернул сенегальцам надежду на спасение: после его мяча африканцы уступали со счетом 2:3.

Исмаила стал вторым игроком после Эрлинга Холланда, кто забил два мяча в матче.

ВИДЕО. Ответ Холанду. Вингер из Сенегала оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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