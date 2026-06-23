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Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:32 | Обновлено 23 июня 2026, 02:40
1842
0

В ФИФА приняли решение о продолжении матча ЧМ-2026 Франция – Ирак

Поединок не будет перенесен на следующий день, игра возобновится в 02:50 по Киеву

23 июня 2026, 02:32 | Обновлено 23 июня 2026, 02:40
1842
0
В ФИФА приняли решение о продолжении матча ЧМ-2026 Франция – Ирак
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ФИФА (Международная федерация футбола) приняли решение касательно матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака.

Встреча не будет перенесена на следующий день. Ожидается, что игра возобновится в 02:50 по Киеву.

Франция и Ирака стартовали 23 июня в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, США. Команды успели завершить первый тайм, который остался за французами – 1:0, единственный гол на 14-й минуте забил Килиан Мбаппе.

На второй тайм игроки все еще не вышли из-за грозы – молния несколько раз была замечена в радиусе 13 км от стадиона.

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. По правилам, в случае грозы или молнии матч немедленно останавливается и задержка объявляется минимум на 30 минут с момента последнего грома или молнии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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