В ФИФА приняли решение о продолжении матча ЧМ-2026 Франция – Ирак
Поединок не будет перенесен на следующий день, игра возобновится в 02:50 по Киеву
В ФИФА (Международная федерация футбола) приняли решение касательно матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака.
Встреча не будет перенесена на следующий день. Ожидается, что игра возобновится в 02:50 по Киеву.
Франция и Ирака стартовали 23 июня в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, США. Команды успели завершить первый тайм, который остался за французами – 1:0, единственный гол на 14-й минуте забил Килиан Мбаппе.
На второй тайм игроки все еще не вышли из-за грозы – молния несколько раз была замечена в радиусе 13 км от стадиона.
В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. По правилам, в случае грозы или молнии матч немедленно останавливается и задержка объявляется минимум на 30 минут с момента последнего грома или молнии.
Both teams walked back on the pitch again and started warming u p again. Rain is still pouring down on the pitch and it is said the France🇫🇷 - Iraq🇮🇶 match will continue at 7:50pm local time. It doesn't seem like that the FIFA is planning to reschedule the match at all.— Forexus (@forexus) June 22, 2026
This… https://t.co/V6SkMImEAX pic.twitter.com/B4LuPEp3kO
The game has not been officially cancelled yet. FIFA are currently following protocol and discussing the available options with both managers before making a final decision. An outcome is expected shortly.— Iraq Football Podcast (@IraqFootballPod) June 22, 2026
Personally, I think the match will be called off. pic.twitter.com/XpztXiUKpv
🚨🚨 LE MATCH ENTRE LA FRANCE 🇫🇷 ET L'IRAK 🇮🇶 REPRENDRA À 1 HEURE 50, SOIT 2 HEURES ET 2 MINUTES APRÈS SON INTERRUPTION.— Actu Foot (@ActuFoot_) June 22, 2026
🗞️ FIFA pic.twitter.com/9pwLyBrpOJ
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