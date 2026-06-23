Молния возле стадиона. Матч ЧМ-26 Франции и Ирака перенесен еще на полчаса
Поединок французов и иракцев продолжится не ранее 02:50 по Киеву
Возобновление матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака снова оттягивается.
Возле стадиона Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, где и приходит встреча, была замечена еще одна молния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Второй тайм поединка Франция – Ирак начнется не ранее 02:50 по Киеву.
Изначально второй тайм должен был стартовать в 01:00 по Киеву, затем был перенос на 15 минут и практически сразу отложен на час, а теперь – еще +30 минут.
Франция выиграла первый тайм у Ирака со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.
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