Молния возле стадиона. Матч ЧМ-26 Франции и Ирака перенесен еще на полчаса

Возобновление матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака снова оттягивается.

Возле стадиона Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, где и приходит встреча, была замечена еще одна молния.

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Второй тайм поединка Франция – Ирак начнется не ранее 02:50 по Киеву.

Изначально второй тайм должен был стартовать в 01:00 по Киеву, затем был перенос на 15 минут и практически сразу отложен на час, а теперь – еще +30 минут.

Франция выиграла первый тайм у Ирака со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.