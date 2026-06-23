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  4. Молния возле стадиона. Матч ЧМ-26 Франции и Ирака перенесен еще на полчаса
Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:05 | Обновлено 23 июня 2026, 02:27
846
0

Молния возле стадиона. Матч ЧМ-26 Франции и Ирака перенесен еще на полчаса

Поединок французов и иракцев продолжится не ранее 02:50 по Киеву

23 июня 2026, 02:05 | Обновлено 23 июня 2026, 02:27
846
0
Молния возле стадиона. Матч ЧМ-26 Франции и Ирака перенесен еще на полчаса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Возобновление матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака снова оттягивается.

Возле стадиона Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, где и приходит встреча, была замечена еще одна молния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм поединка Франция – Ирак начнется не ранее 02:50 по Киеву.

Изначально второй тайм должен был стартовать в 01:00 по Киеву, затем был перенос на 15 минут и практически сразу отложен на час, а теперь – еще +30 минут.

Франция выиграла первый тайм у Ирака со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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