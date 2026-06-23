Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал
Встреча второго тура группы І начнется 23 июня в 03:00 по Киеву
Главные тренеры сборных Норвегии и Сенегала – Столе Сольбаккен и Пап Тьяв – определились со стартовыми составами на предстоящий матч второго тура чемпионата мира 2026.
С первых минут в старте норвежской команды выйдет форвард Эрлинг Холанд, в то время как сенегальский тренер сделал ставку в нападении на Николаса Джексона.
Капитаном сборной Норвегии назначен Мартин Эдегор, у Сенегала – защитник Калиду Кулибали.
Матч состоится 23 июня на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.
Напомним, что в первом туре Сенегал уступил Франции со счетом 1:3, тогда как Норвегия разгромила Ирак (4:1).
Стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал:
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