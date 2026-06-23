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Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:19 | Обновлено 23 июня 2026, 02:44
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0

Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал

Встреча второго тура группы І начнется 23 июня в 03:00 по Киеву

23 июня 2026, 02:19 | Обновлено 23 июня 2026, 02:44
75
0
Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборных Норвегии и Сенегала – Столе Сольбаккен и Пап Тьяв – определились со стартовыми составами на предстоящий матч второго тура чемпионата мира 2026.

С первых минут в старте норвежской команды выйдет форвард Эрлинг Холанд, в то время как сенегальский тренер сделал ставку в нападении на Николаса Джексона.

Капитаном сборной Норвегии назначен Мартин Эдегор, у Сенегала – защитник Калиду Кулибали.

Матч состоится 23 июня на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре Сенегал уступил Франции со счетом 1:3, тогда как Норвегия разгромила Ирак (4:1).

Стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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