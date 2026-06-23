Холанд vs Джексон. Названы стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал

Главные тренеры сборных Норвегии и Сенегала – Столе Сольбаккен и Пап Тьяв – определились со стартовыми составами на предстоящий матч второго тура чемпионата мира 2026.

С первых минут в старте норвежской команды выйдет форвард Эрлинг Холанд, в то время как сенегальский тренер сделал ставку в нападении на Николаса Джексона.

Капитаном сборной Норвегии назначен Мартин Эдегор, у Сенегала – защитник Калиду Кулибали.

Матч состоится 23 июня на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало – в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре Сенегал уступил Франции со счетом 1:3, тогда как Норвегия разгромила Ирак (4:1).

Стартовые составы на матч Норвегия – Сенегал: