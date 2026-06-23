КОБИН: «То, что показывает Месси – это феномен, но Холанд и Мбаппе...»

Лионель Месси — легенда мирового футбола. Аргентинец в очередной раз доказывает, что является лучшим футболистом планеты или же — одним из лучших. Национальная сборная Аргентины победила Австрию (2:0), а Месси побил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов.

Известный украинский тренер Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после матча Аргентина — Австрия во втором туре ЧМ-2026, заговорив о Мбаппе и Холанде.

– Матч Аргентина – Австрия стал очередным бенефисом Лионеля Месси. Почти в 39 лет Лео забивает пять голов за два матча на ЧМ-2026. Как ему это удается?

– Действительно, все думали, что Месси уже при мероприятии своей карьеры, но он – профессионал, хорошо подготовившийся именно к этому Мундиалю. По-видимому, он хорошо понимал, что для него это последний крупный турнир. Он хорошо подготовился, и вся команда пытается ему помочь, чтобы он стал лучшим игроком турнира. То, что он показывает – это феномен. Это действительно футболист, вошедший в историю как один из лучших на планете.

– Просто невероятное начало от Месси на этом ЧМ. Чего ждать от него на этом Мундиале в плане индивидуальных достижений?

– Здесь нужно понимать целые команды и рассматривать этот вопрос в контексте национальной сборной Аргентины – все будет зависеть именно от команды. Я думаю, что Аргентина приехала защищать титул чемпионов мира – это однозначно. Команда настроена, они одержали две победы на старте турнира. Эта команда сбалансирована и опытна, я думаю, что они сделают все возможное, чтобы пройти как можно дальше в турнире.

– Как вы считаете, сможет ли Аргентина защитить титул чемпионов мира, завоеванный в 2022 году?

– Если посмотреть матчи группового этапа... Действительно, команда настроена решительно, у них серьёзные намерения. Опять же, опыт этой команды может сыграть одну из ключевых ролей на этом ЧМ. У Аргентины опытная команда, средний возраст которой около 28 лет – это команда, которая может повторить достижение 2022 года, выиграв Мундиаль. Я думаю, они будут пытаться это сделать, но, вы сами понимаете, что очень много сильных сборных. Многое будет зависеть от деталей.

– Кого ещё можете выделить среди фаворитов? За кого болеете на этом чемпионате мира?

– Конечно, я болею за национальную сборную Аргентины и за Месси... Это понятно. Мне очень нравится этот игрок, он просто лучший для меня. Еще до начала турнира я выбрал для себя фаворита – это национальная сборная Нидерландов. Они уже несколько раз проигрывали в финалах. Хочется, чтобы они наконец завоевали серьезный титул.

– Поговорим о гонке бомбардиров на этом чемпионате мира. Рывок Месси на старте делает его явным фаворитом гонки, или вы видите и других футболистов, которые могут побороться за титул лучшего бомбардира ЧМ-2026?

– Я считаю, что этот рывок Месси вызовет очень качественную конкуренцию. Мы видим, что и Холанд, и Кейн, и Мбаппе сейчас только начинают свой путь. Месси в своём возрасте доказал, что он задаёт тон, а остальные должны равняться на него. Я думаю, что, если кто-то побьет рекорд, который уже установил Лионель Месси, а это возможно, потому что мы видим много голов... Думаю, возможно, кто-то сможет повторить или даже побить рекорд Месси, но... То, что он делает, – феноменально, но Мбаппе и Холанд тоже захотят показать свой максимум.

– Болезненный вопрос для всех украинцев. Почти все матчи ЧМ-2026 проходят ночью по украинскому времени. Как часто вы смотрите матчи чемпионата мира?

– Когда был отпуск – смотрел практически все матчи. Старался смотреть все матчи, потому что в отпуске мог себе позволить немного «сбить» режим, но сейчас «Ингулец» начинает работать, и мне нужно наладить режим сна – думаю, поздние матчи уже смотреть не буду.

– Какой матч вы бы назвали лучшим на старте ЧМ-2026?

– Я думаю, Нидерланды – Швеция. Было очень много голов и голевых моментов. Думаю, тот матч мог закончиться и со счётом 5:5, и 6:6, – сказал Кобин.