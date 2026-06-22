В Италии избрали нового президента Федерации футбола
ФФИ возглавил Джованни Малаго
Джованни Малаго официально избран президентом Федерации футбола Италии.
В ходе голосования он набрал 68,58 % голосов (343 084).
Предыдущим главой итальянского футбола был Габриэле Гравина. Он ушёл в отставку после того, как национальная сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года.
Джованни Малаго — 67-летний итальянский спортивный функционер и бизнесмен. В 2013-2025 годах он возглавлял Национальный олимпийский комитет Италии, а в настоящее время остаётся членом МОК и руководил оргкомитетом зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
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