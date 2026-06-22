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Италия
22 июня 2026, 23:59 | Обновлено 23 июня 2026, 00:56
434
0

В Италии избрали нового президента Федерации футбола

ФФИ возглавил Джованни Малаго

22 июня 2026, 23:59 | Обновлено 23 июня 2026, 00:56
434
0
В Италии избрали нового президента Федерации футбола
FIGC
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Джованни Малаго официально избран президентом Федерации футбола Италии.

В ходе голосования он набрал 68,58 % голосов (343 084).

Предыдущим главой итальянского футбола был Габриэле Гравина. Он ушёл в отставку после того, как национальная сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года.

Джованни Малаго — 67-летний итальянский спортивный функционер и бизнесмен. В 2013-2025 годах он возглавлял Национальный олимпийский комитет Италии, а в настоящее время остаётся членом МОК и руководил оргкомитетом зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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сборная Италии по футболу Федерация футбола Италии
Дмитрий Вус Источник: Федерация футбола Италии
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