В Италии избрали нового президента Федерации футбола

Джованни Малаго официально избран президентом Федерации футбола Италии.

В ходе голосования он набрал 68,58 % голосов (343 084).

Предыдущим главой итальянского футбола был Габриэле Гравина. Он ушёл в отставку после того, как национальная сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 2026 года.

Джованни Малаго — 67-летний итальянский спортивный функционер и бизнесмен. В 2013-2025 годах он возглавлял Национальный олимпийский комитет Италии, а в настоящее время остаётся членом МОК и руководил оргкомитетом зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.