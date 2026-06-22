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  4. Михаэль ГРЕГОРИЧ: «Нам не хватило острых моментов»
Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:39 | Обновлено 22 июня 2026, 23:40
53
0

Михаэль ГРЕГОРИЧ: «Нам не хватило острых моментов»

Нападающий сборной Австрии прокомментировал поражение от Аргентины

22 июня 2026, 23:39 | Обновлено 22 июня 2026, 23:40
53
0
Михаэль ГРЕГОРИЧ: «Нам не хватило острых моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич прокомментировал поражение от сборной Аргентины (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы хотели играть настойчиво и в своём стиле. В итоге нам не хватило острых моментов. Гол, который в конце матча установил счёт 2:0, немного ухудшил нашу разницу мячей. Теперь нам нужно восстановиться и победить Алжир».

Аргентина одержала вторую победу в группе I и набрала 6 очков, гарантировав себе выход в плей-офф.

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Михаэль Грегорич сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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