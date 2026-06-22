Чемпионат мира22 июня 2026, 23:39 | Обновлено 22 июня 2026, 23:40
53
0
Михаэль ГРЕГОРИЧ: «Нам не хватило острых моментов»
Нападающий сборной Австрии прокомментировал поражение от Аргентины
22 июня 2026, 23:39 | Обновлено 22 июня 2026, 23:40
53
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич прокомментировал поражение от сборной Аргентины (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Мы хотели играть настойчиво и в своём стиле. В итоге нам не хватило острых моментов. Гол, который в конце матча установил счёт 2:0, немного ухудшил нашу разницу мячей. Теперь нам нужно восстановиться и победить Алжир».
Аргентина одержала вторую победу в группе I и набрала 6 очков, гарантировав себе выход в плей-офф.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2026, 21:01 0
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026
Футбол | 22 июня 2026, 15:23 15
Главный тренер столичной команды рассказал о подготовке к Лиге Европы
Футбол | 22.06.2026, 00:02
Футбол | 22.06.2026, 06:15
Бокс | 22.06.2026, 09:48
Комментарии 0
Популярные новости
21.06.2026, 10:05 22
21.06.2026, 00:31
21.06.2026, 07:22
22.06.2026, 10:22 6
21.06.2026, 10:15 11
22.06.2026, 09:07 14
21.06.2026, 09:12 42