Михаэль ГРЕГОРИЧ: «Нам не хватило острых моментов»

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич прокомментировал поражение от сборной Аргентины (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы хотели играть настойчиво и в своём стиле. В итоге нам не хватило острых моментов. Гол, который в конце матча установил счёт 2:0, немного ухудшил нашу разницу мячей. Теперь нам нужно восстановиться и победить Алжир».

Аргентина одержала вторую победу в группе I и набрала 6 очков, гарантировав себе выход в плей-офф.