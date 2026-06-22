МЕССИ: «Я мог забить с пенальти, но, возможно, я бы не забил другие голы»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над национальной сборной Австрии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я наслаждаюсь этим моментом и наблюдаю, как далеко мы сможем зайти вместе. Сегодня я мог забить с пенальти, но промахнулся. Возможно, если бы я забил с пенальти, я бы не забил остальные голы.

Честно говоря, я очень рад этой победе, особенно потому, что это такая важная победа, одержанная в ожесточённой борьбе и вполне заслуженная, которая даёт нам уверенность в том, что нас ждёт впереди. Это чемпионат мира; это был очень равный, очень напряжённый матч, и мы рады, что набрали шесть очков и уже вышли из группы.

Не знаю, честно говоря, сейчас не могу вспомнить; я устал, у меня заканчиваются силы, и мне трудно думать, поэтому в любом случае я просто буду наслаждаться этим моментом и с нетерпением жду празднования вместе с товарищами по команде».