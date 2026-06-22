В РБ Лейпциг объяснили выбор нового главного тренера

Спортивный директор немецкого «РБ Лейпциг» Марсель Шефер прокомментировал назначение аргентинского специалиста Мартина Демикелиса на должность главного тренера первой команды клуба:

«С Мартином Демикелисом мы получаем главного тренера, который имеет опыт работы в качестве игрока и тренера в Европе, Южной Америке и Северной Америке, работая на самом высоком уровне. Такая международная перспектива прекрасно подходит для «РБ Лейпциг» и его глобальной ориентации.

Мартин сочетает чёткую игровую философию с высокой интенсивностью и профессиональным опытом. Мы убеждены, что он придаст нашей команде важный импульс и сыграет ключевую роль в формировании дальнейшего успеха клуба».