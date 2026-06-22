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  4. В РБ Лейпциг объяснили выбор нового главного тренера
Германия
22 июня 2026, 23:28 |
112
0

В РБ Лейпциг объяснили выбор нового главного тренера

Марсель Шефер прокомментировал назначение Мартина Демикелиса

22 июня 2026, 23:28 |
112
0
В РБ Лейпциг объяснили выбор нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Демикелис
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Спортивный директор немецкого «РБ Лейпциг» Марсель Шефер прокомментировал назначение аргентинского специалиста Мартина Демикелиса на должность главного тренера первой команды клуба:

«С Мартином Демикелисом мы получаем главного тренера, который имеет опыт работы в качестве игрока и тренера в Европе, Южной Америке и Северной Америке, работая на самом высоком уровне. Такая международная перспектива прекрасно подходит для «РБ Лейпциг» и его глобальной ориентации.

Мартин сочетает чёткую игровую философию с высокой интенсивностью и профессиональным опытом. Мы убеждены, что он придаст нашей команде важный импульс и сыграет ключевую роль в формировании дальнейшего успеха клуба».

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Марсель Шефер Бундеслига Мартин Демикелис чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг
Дмитрий Вус Источник: РБ Лейпциг
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