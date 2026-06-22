В РБ Лейпциг объяснили выбор нового главного тренера
Марсель Шефер прокомментировал назначение Мартина Демикелиса
Спортивный директор немецкого «РБ Лейпциг» Марсель Шефер прокомментировал назначение аргентинского специалиста Мартина Демикелиса на должность главного тренера первой команды клуба:
«С Мартином Демикелисом мы получаем главного тренера, который имеет опыт работы в качестве игрока и тренера в Европе, Южной Америке и Северной Америке, работая на самом высоком уровне. Такая международная перспектива прекрасно подходит для «РБ Лейпциг» и его глобальной ориентации.
Мартин сочетает чёткую игровую философию с высокой интенсивностью и профессиональным опытом. Мы убеждены, что он придаст нашей команде важный импульс и сыграет ключевую роль в формировании дальнейшего успеха клуба».
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