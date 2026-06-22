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Испания
22 июня 2026, 21:51 | Обновлено 22 июня 2026, 21:52
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Лидер сборной Украины разозлил руководство титулованного клуба

Трабзонспор недоволен поведением Виктора Цыганкова

22 июня 2026, 21:51 | Обновлено 22 июня 2026, 21:52
1789
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Лидер сборной Украины разозлил руководство титулованного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает проявлять интерес к украинскому вингеру каталонской «Жироны» Виктору Цыганкову, сообщает журналист Хасан Тюнчел.

Однако, по информации источника, руководство клуба Суперлиги раздражено поведением 28-летнего футболиста. Дело в том, что боссы «Трабзонспора» дали игроку время на принятие решения о переходе, но после установленного дедлайна Виктор так и не определился со своим будущим.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в «Нью-Йорк Сити».

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Турции по футболу Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Підер з турції невдоволений підером з україни (лідером чого?)
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