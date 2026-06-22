Лидер сборной Украины разозлил руководство титулованного клуба

Турецкий «Трабзонспор» продолжает проявлять интерес к украинскому вингеру каталонской «Жироны» Виктору Цыганкову, сообщает журналист Хасан Тюнчел.

Однако, по информации источника, руководство клуба Суперлиги раздражено поведением 28-летнего футболиста. Дело в том, что боссы «Трабзонспора» дали игроку время на принятие решения о переходе, но после установленного дедлайна Виктор так и не определился со своим будущим.

В сезоне 2025/26 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро, а его действующий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков может перейти в «Нью-Йорк Сити».