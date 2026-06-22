ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии
Лионель упустил отличный шанс вывести сборную Аргентины вперед на 9-й минуте матча
Звездный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси упустил отличную возможность вывести свою команду вперед в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Австрии.
На 9-й минуте встречи Месси не реализовал пенальти, который рефери назначил после фола на Лаутаро Мартинесе в штрафной площади австрийцев.
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После нереализованного 11-метрового в кадр трансляции попали эмоции Лионеля – Месси стал первым игроком на ЧМ-2026, который не забил с пенальти.
Встреча Аргентины и Австрии стартовала 22 июня в 20:00 в Арлингтоне. Пока что счет 0:0.
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии
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