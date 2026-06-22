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Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:39 | Обновлено 22 июня 2026, 20:52
139
0

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии

Лионель упустил отличный шанс вывести сборную Аргентины вперед на 9-й минуте матча

22 июня 2026, 20:39 | Обновлено 22 июня 2026, 20:52
139
0
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Звездный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси упустил отличную возможность вывести свою команду вперед в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Австрии.

На 9-й минуте встречи Месси не реализовал пенальти, который рефери назначил после фола на Лаутаро Мартинесе в штрафной площади австрийцев.

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После нереализованного 11-метрового в кадр трансляции попали эмоции Лионеля – Месси стал первым игроком на ЧМ-2026, который не забил с пенальти.

Встреча Аргентины и Австрии стартовала 22 июня в 20:00 в Арлингтоне. Пока что счет 0:0.

ФОТО. Лицо и эмоции Месси после нереализованного пенальти в ворота Австрии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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