Мартин ДЕМИКЕЛИС: «Именно этот вызов меня и привлек»

Аргентинский специалист Мартин Демикелис прокомментировал назначение на должность главного тренера немецкого «РБ Лейпциг»:

«Меня убедили переговоры с руководством и спортивное видение. «РБ Лейпциг» – это амбициозный клуб с чёткой концепцией, выдающимися талантами и стремлением постоянно развиваться на самом высоком уровне. Именно этот вызов меня и привлек.

Я с большим уважением отношусь к той работе, которая здесь была проделана. Я хочу развивать это и продолжать путь, который мы начали вместе с командой. Я хочу создать команду, которая будет играть в смелый, интенсивный и зрелищный футбол, возьмет на себя ответственность и будет вдохновлять жителей Лейпцига своей страстью.

Я также с нетерпением жду участия в Лиге чемпионов с «РБ Лейпциг». Соревнования с лучшими командами Европы – это невероятный вызов, и именно там должен играть этот клуб с его амбициями и качеством. Я с нетерпением жду, когда смогу пережить эти особенные вечера вместе с командой».