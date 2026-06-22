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Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:01 |
1059
0

ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 22 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

22 июня 2026, 20:01 |
1059
0
ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 22 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 22 июня проходят матчи второго тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков 2-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 20:00. Аргентина – Австрия, 00:00. Франция – Ирак, 03:00. Норвегия – Сенегал, 06:00. Иордания – Алжир

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

2-й тур, 22 июня 2026

  • 22.06.26. 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23.06.26. 00:00. Франция – Ирак
  • 23.06.26. 03:00. Норвегия – Сенегал
  • 23.06.26. 06:00. Иордания – Алжир

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)
  • 🔹 Группа B: Канада (4), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)
  • 🔹 Группа F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
  • 🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
  • 🔹 Группа I: Норвегия (3), Франция (3), Сенегал (0), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (3), ДР Конго (1), Португалия (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (3), Гана (3), Панама (0), Хорватия (0)

Инфографика

22.06.26. 20:00. Аргентина – Австрия

23.06.26. 00:00. Франция – Ирак

23.06.26. 03:00. Норвегия – Сенегал

23.06.26. 06:00. Иордания – Алжир

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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