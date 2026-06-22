Есть ли там Лунин? Реал составил список игроков, которых продадут летом

После серии громких трансферов состав мадридского «Реала» стал слишком большим. В клубе планируют масштабные кадровые чистки.

Сообщается, что украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин оказался среди тех, кто может покинуть клуб летом. У него контракт до 2030 года, однако за восемь лет в клубе он так и не смог приблизиться к тому, чтобы стать первым номером «Реала».

Пока в клубе есть Тибо Куртуа, перспективы у него не слишком радужные. Сейчас украинцем интересуются сразу несколько клубов, и если поступит надежное и привлекательное предложение, то руководство допускает уход вратаря. Впрочем, источник также отмечает, что в «Реале» не будут против, если Лунин решит остаться.

Что касается других игроков, которых «Реал» может продать летом, то в прессе фигурируют имена Альваро Каррераса и Франа Гарсии. Их позиции сильно пошатнулись после прихода Марка Кукурельи. Скорее всего, клуб покинут Асенсио, Менди и Дани Себальос. Неясной остается ситуация с Камавингой, Вальверде, Браимом Диасом и Гонсало Гарсией.