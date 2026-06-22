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  4. Есть ли там Лунин? Реал составил список игроков, которых продадут летом
Испания
22 июня 2026, 20:06 |
682
0

Есть ли там Лунин? Реал составил список игроков, которых продадут летом

Украинец может уйти при наличии достойного предложения

22 июня 2026, 20:06 |
682
0
Есть ли там Лунин? Реал составил список игроков, которых продадут летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид
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После серии громких трансферов состав мадридского «Реала» стал слишком большим. В клубе планируют масштабные кадровые чистки.

Сообщается, что украинский голкипер «бланкос» Андрей Лунин оказался среди тех, кто может покинуть клуб летом. У него контракт до 2030 года, однако за восемь лет в клубе он так и не смог приблизиться к тому, чтобы стать первым номером «Реала».

Пока в клубе есть Тибо Куртуа, перспективы у него не слишком радужные. Сейчас украинцем интересуются сразу несколько клубов, и если поступит надежное и привлекательное предложение, то руководство допускает уход вратаря. Впрочем, источник также отмечает, что в «Реале» не будут против, если Лунин решит остаться.

Что касается других игроков, которых «Реал» может продать летом, то в прессе фигурируют имена Альваро Каррераса и Франа Гарсии. Их позиции сильно пошатнулись после прихода Марка Кукурельи. Скорее всего, клуб покинут Асенсио, Менди и Дани Себальос. Неясной остается ситуация с Камавингой, Вальверде, Браимом Диасом и Гонсало Гарсией.

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Андрей Лунин Фран Гарсия Альваро Каррерас Марко Асенсио Ферлан Менди Дани Себальос Эдуардо Камавинга Федерико Вальверде Гонсало Гарсия Браим Диас Реал Мадрид Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: OK Diario
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