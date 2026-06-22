ЧМ-2026. Месси против Алабы: названы составы на матч Аргентина – Австрия

22 июня состоится матч 2-го тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Австрии.

Перед стартом поединка наставники команд – Лионель Скалони и Ральф Рангник соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Капитан аргентинцев – легендарный Лионель Месси, который оформил хет-трик в 1-м туре в ворота Алжира. У Австрии с капитанской повязкой выйдет Давид Алаба – Давид пропустил первый матч сборной на ЧМ против Иордании.

Аргентина и Австрия начнут очное противостояние в 20:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

Стартовые составы на матч Аргентина – Австрия:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада, Месси, Лаутаро Мартинес

Австрия: А. Шлагер, Лаймер, Пош, Алаба, Дансо, Зайвальд, К. Шлагер, Шмид, Ваннер, Забитцер, Грегорич