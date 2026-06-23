Три талантливых футболиста получили шанс от Костюка закрепиться в Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк оценил перспективы троих игроков, которые получили шанс закрепиться в первой команде «бело-синих».

Вратарь Борис Манько, защитник Денис Дикий и полузащитник Кирилл Осипенко смогут проявить себя на сборах в Австрии и побороться за место в стартовом составе перед новым сезоном:

«Команда в отличном настроении собралась после отпуска. Все игроки прошли медосмотр, кроме тех, кто прибыл непосредственно в Австрию. Футболисты, вовлеченные в национальные сборные, присоединятся к нам в ближайшие дни.

Мы благодарим наше руководство за возможность тренироваться в таких комфортных условиях. Это не только способствует тренировочному процессу, но и обеспечивает эффективное восстановление и сосредоточенность на работе.

– С командой работают несколько игроков, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U19 – Дикий, Осипенко, Манько. Для ребят это сборы с прицелом на будущее или вы видите в них игроков, которые уже могут создать конкуренцию в первой команде?

– Осипенко уже с декабря месяца является игроком основного состава. К сожалению, получил травму и восстанавливался. Денис Дикий – игрок, получивший шанс работать с нами, так же и Борис Манько, – рассказал Костюк.