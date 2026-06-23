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  4. Три талантливых футболиста получили шанс от Костюка закрепиться в Динамо
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 10:37 |
1729
4

Три талантливых футболиста получили шанс от Костюка закрепиться в Динамо

На сборах с киевской командой занимаются Борис Манько, Денис Дикий и Кирилл Осипенко

23 июня 2026, 10:37 |
1729
4 Comments
Три талантливых футболиста получили шанс от Костюка закрепиться в Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк оценил перспективы троих игроков, которые получили шанс закрепиться в первой команде «бело-синих».

Вратарь Борис Манько, защитник Денис Дикий и полузащитник Кирилл Осипенко смогут проявить себя на сборах в Австрии и побороться за место в стартовом составе перед новым сезоном:

«Команда в отличном настроении собралась после отпуска. Все игроки прошли медосмотр, кроме тех, кто прибыл непосредственно в Австрию. Футболисты, вовлеченные в национальные сборные, присоединятся к нам в ближайшие дни.

Мы благодарим наше руководство за возможность тренироваться в таких комфортных условиях. Это не только способствует тренировочному процессу, но и обеспечивает эффективное восстановление и сосредоточенность на работе.

– С командой работают несколько игроков, которые в прошлом сезоне выступали за «Динамо» U19 – Дикий, Осипенко, Манько. Для ребят это сборы с прицелом на будущее или вы видите в них игроков, которые уже могут создать конкуренцию в первой команде?

– Осипенко уже с декабря месяца является игроком основного состава. К сожалению, получил травму и восстанавливался. Денис Дикий – игрок, получивший шанс работать с нами, так же и Борис Манько, – рассказал Костюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Кирилл Осипенко Денис Дикий учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Іваськіву, Жданову і Гродзінському потрібно дати шанс.
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Осипенко уже сломался. Не везет парнишке, а голова светлая.
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Показать Скрыть 1 ответ
Осипенко уже нет.
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