Динамо подпишет двоих футболистов после трансфера Томаша Кендзеры
Киевский клуб намерен усилиться перед Лигой Европы, поэтому ищет форварда и опорника
Киевское «Динамо» продолжает активную подготовку к старту нового сезону и борьбе в еврокубках – украинский клуб начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
«Бело-синие» оформили первый трансфер, подписав опытного защитника сборной Польши Томаша Кендзеру, который играл в чемпионате Украины до июля 2024 года.
По информации ТаТоТаке, киевский клуб продолжает поиск футболистов, которые смогут усилить команду Игоря Костюка, и определился с приоритетами.
«Динамо» планирует подписать опорного полузащитника и форварда – работа в этом направлении ведется последние недели, в клубе готовы оформить необходимые трансферы до старта в Лиге Европы.
Соперником «бело-синих» станет румынская «Университатя» Клуж, а победитель этого противостояния сыграет во втором раунде против греческого ПАОКа.
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