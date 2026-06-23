Динамо подпишет двоих футболистов после трансфера Томаша Кендзеры

Киевское «Динамо» продолжает активную подготовку к старту нового сезону и борьбе в еврокубках – украинский клуб начнет свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

«Бело-синие» оформили первый трансфер, подписав опытного защитника сборной Польши Томаша Кендзеру, который играл в чемпионате Украины до июля 2024 года.

По информации ТаТоТаке, киевский клуб продолжает поиск футболистов, которые смогут усилить команду Игоря Костюка, и определился с приоритетами.

«Динамо» планирует подписать опорного полузащитника и форварда – работа в этом направлении ведется последние недели, в клубе готовы оформить необходимые трансферы до старта в Лиге Европы.

Соперником «бело-синих» станет румынская «Университатя» Клуж, а победитель этого противостояния сыграет во втором раунде против греческого ПАОКа.