Динамо договорилось о возвращении в Киев футболиста национальной сборной

Защитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной Польши Томаш Кендзера согласился вернуться в чемпионат Украины, который покинул в июле 2024 года.

В услугах опытного 32-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», который провело успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения.

Стороны договорились о сотрудничестве на два года, греческий клуб получит компенсацию в размере один миллион евро, так как в межсезонье ПАОК воспользовался опцией продления контракта с игроком до июня 2027 года.

Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами) и провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь мячей и отдал 20 ассистов.

Опытный поляк поможет киевской команде, которая стартует в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником «бело-синих» станет румынская «Университатя» Клуж.