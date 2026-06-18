Динамо договорилось о возвращении в Киев футболиста национальной сборной
Киевский клуб и польский защитник Томаш Кендзера подпишут контракт на два года
Защитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной Польши Томаш Кендзера согласился вернуться в чемпионат Украины, который покинул в июле 2024 года.
В услугах опытного 32-летнего футболиста было заинтересовано киевское «Динамо», который провело успешные переговоры и уладили все детали будущего соглашения.
Стороны договорились о сотрудничестве на два года, греческий клуб получит компенсацию в размере один миллион евро, так как в межсезонье ПАОК воспользовался опцией продления контракта с игроком до июня 2027 года.
Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами) и провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь мячей и отдал 20 ассистов.
Опытный поляк поможет киевской команде, которая стартует в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником «бело-синих» станет румынская «Университатя» Клуж.
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