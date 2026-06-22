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  4. Шевченко выбрал нового тренера сборной Украины U-21 после отставки Мельгосы
Сборная УКРАИНЫ
22 июня 2026, 22:42 | Обновлено 22 июня 2026, 23:26
2014
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Шевченко выбрал нового тренера сборной Украины U-21 после отставки Мельгосы

Ожидается, что команду возглавит Михайленко

22 июня 2026, 22:42 | Обновлено 22 июня 2026, 23:26
2014
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Шевченко выбрал нового тренера сборной Украины U-21 после отставки Мельгосы
УАФ. Дмитрий Михайленко
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УАФ официально сообщила о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Унаи Мельгосой, который работал в структуре молодежной сборной Украины с 2023 года после прихода Сергея Реброва в национальную команду.

По информации украинских журналистов, в частности Виктора Вацко и Михаила Спиваковского, Дмитрий Михайленко является главным претендентом на вакантную должность. В настоящее время он работает с юношеской сборной Украины U-19.

До работы в системе национальных команд Михайленко входил в тренерские штабы «Днепра» и «Днепра-1».

Ожидается, что официальное назначение нового наставника молодежной сборной состоится в ближайшее время.

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Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса назначение тренера отставка
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Цікаво, чи помирились з Артемом Степановим
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Сергій Ребров! Ми мусимо надати спеціалісту ще один кредит довіри! Цього разу він точно спиздить ще більше. Да, містер Ееееееееееее?! 
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