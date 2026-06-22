Шевченко выбрал нового тренера сборной Украины U-21 после отставки Мельгосы

УАФ официально сообщила о прекращении сотрудничества с испанским специалистом Унаи Мельгосой, который работал в структуре молодежной сборной Украины с 2023 года после прихода Сергея Реброва в национальную команду.

По информации украинских журналистов, в частности Виктора Вацко и Михаила Спиваковского, Дмитрий Михайленко является главным претендентом на вакантную должность. В настоящее время он работает с юношеской сборной Украины U-19.

До работы в системе национальных команд Михайленко входил в тренерские штабы «Днепра» и «Днепра-1».

Ожидается, что официальное назначение нового наставника молодежной сборной состоится в ближайшее время.