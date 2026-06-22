ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер

УАФ на официальном сайте объявила об уходе Унаи Мельгосы с поста тренера сборной Украины U-21.

Испанский специалист пришел в молодежную сборную вместе с Сергеем Ребровым, который возглавил национальную команду летом 2023 года.

Под руководством Мельгосы сборная Украины вышла на молодежный Евро-2025, однако не сумела выйти из группы, заняв третье место в квартете с Нидерландами, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Мельгосу может заменить Дмитрий Михайленко.

В отборе на молодежный Евро-2027 Украина занимает третье место с 8 очками, уступая Хорватии (13) и Турции (11).