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Аргентина
22 июня 2026, 17:59 | Обновлено 22 июня 2026, 18:46
3066
4

ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер

Мельгоса покинул молодежную сборную Украины

22 июня 2026, 17:59 | Обновлено 22 июня 2026, 18:46
3066
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер
УАФ. Унаи Мельгоса
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УАФ на официальном сайте объявила об уходе Унаи Мельгосы с поста тренера сборной Украины U-21.

Испанский специалист пришел в молодежную сборную вместе с Сергеем Ребровым, который возглавил национальную команду летом 2023 года.

Под руководством Мельгосы сборная Украины вышла на молодежный Евро-2025, однако не сумела выйти из группы, заняв третье место в квартете с Нидерландами, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Мельгосу может заменить Дмитрий Михайленко.

В отборе на молодежный Евро-2027 Украина занимает третье место с 8 очками, уступая Хорватии (13) и Турции (11).

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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ну і добре, бо результату він не давав, гірше точно не буде.
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+1
Варто зазначити що на початках він був досить успішним (хороший підбір гравців), а коли потрібно було ставити гру меньше класним гравцям він здувся. Дякуємо і до побачення.
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0
Дуже добре 
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-1
Михайленко точно не кращий. Та ще й, якщо не помиляюся, конфліктував зі Степановим
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-1
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