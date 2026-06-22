Сачко проиграл в первом раунде квалификации на Уимблдоне-2026

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 199) завершил выступления на Уимблдоне-2026.

В первом раунде Сачко проиграл представителю Японии Синтаро Мотидзуки (ATP 138) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 3:6, 6:7 (4:7).

Это была первая очная встреча соперников.

Для украинца это было четвертое участие в отборочном раунде травяного мейджора. Виталию еще ни одного раза не удалось одержать победу в матчах Уимблдонского турнира.

Мотидзуки в полуфинале квалификации встретится с Готье Онклином.

Уимблдон-2026. Трава, квалификация

Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки [21] – 3:6, 6:7 (4:7)