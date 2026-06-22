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Уимблдон
22 июня 2026, 17:18 | Обновлено 22 июня 2026, 17:19
124
0

Сачко проиграл в первом раунде квалификации на Уимблдоне-2026

Украинец уступил Синтаро Мотидзуки в двух сетах

22 июня 2026, 17:18 | Обновлено 22 июня 2026, 17:19
124
0
Сачко проиграл в первом раунде квалификации на Уимблдоне-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 199) завершил выступления на Уимблдоне-2026.

В первом раунде Сачко проиграл представителю Японии Синтаро Мотидзуки (ATP 138) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 3:6, 6:7 (4:7).

Это была первая очная встреча соперников.

Для украинца это было четвертое участие в отборочном раунде травяного мейджора. Виталию еще ни одного раза не удалось одержать победу в матчах Уимблдонского турнира.

Мотидзуки в полуфинале квалификации встретится с Готье Онклином.

Уимблдон-2026. Трава, квалификация

Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки [21] – 3:6, 6:7 (4:7)

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Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко Синтаро Мотидзуки Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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