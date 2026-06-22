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Италия
22 июня 2026, 18:37 | Обновлено 22 июня 2026, 18:59
384
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Владелец Наполи: «Кризис в сборной Италии? Нужно сократить Серию А»

Де Лаурентис предлагает радикальное решение

22 июня 2026, 18:37 | Обновлено 22 июня 2026, 18:59
384
3 Comments
Владелец Наполи: «Кризис в сборной Италии? Нужно сократить Серию А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис
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Владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился своим видением проблем итальянского футбола.

Сборная Италии в третий раз подряд не смогла пройти отбор на чемпионат мира. Это единственная команда в истории, которая допустила подобный провал, будучи чемпионом мира. По мнению Де Лаурентиса, проблема кроется в регламенте чемпионата Италии.

«Итальянская национальная сборная в кризисе? Слишком много играют. Уменьшив количество команд в Серии А, мы получим больше времени для подготовки конкурентоспособной национальной сборной», — пояснил функционер.

Недавно стало известно, что Роберто Манчини согласился вновь возглавить сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A сборная Италии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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Вони грають не більше, ніж в Англії і Іспанії, а часто раніше вилітають в єврокубках і не мають ніякого кубка ліги.  
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+1
Не пропозиція - а херня. Вже було в Італії подібне. Вирішили простіше - ограничити чисельність іноземців в грі на полі до 5. І проблема була вирішена, почали грати італійці в чемпіонаті, а не наймані застранці.
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+1
частка правди в цьомк твердженні є - таки гравці дуже багато матчів грають...
але, ті ж самі гравці збірної АНглії чи Іспанії грають не менше матчів.
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+1
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