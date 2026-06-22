Владелец Наполи: «Кризис в сборной Италии? Нужно сократить Серию А»
Де Лаурентис предлагает радикальное решение
Владелец и президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился своим видением проблем итальянского футбола.
Сборная Италии в третий раз подряд не смогла пройти отбор на чемпионат мира. Это единственная команда в истории, которая допустила подобный провал, будучи чемпионом мира. По мнению Де Лаурентиса, проблема кроется в регламенте чемпионата Италии.
«Итальянская национальная сборная в кризисе? Слишком много играют. Уменьшив количество команд в Серии А, мы получим больше времени для подготовки конкурентоспособной национальной сборной», — пояснил функционер.
Недавно стало известно, что Роберто Манчини согласился вновь возглавить сборную Италии, с которой выиграл Евро-2020.
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