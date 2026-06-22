Месси возвращается на Камп Ноу. Барселона начала переговоры с Интер Майами
Клубы хотят организовать матч для легендарного аргентинца
Руководство «Барселоны» начало переговоры с американским клубом «Интер Майами», за который выступает легенда «блаугранас» Лионель Месси.
Сообщается, что стороны хотят достичь соглашения об участии 38-летнего аргентинца в выставочном матче в рамках традиционного предсезонного товарищеского турнира каталонцев. «Барселона» хочет дождаться завершения ремонтных работ на домашней арене клуба «Камп Ноу», поэтому встреча состоится не раньше 2027 года.
В 2021 году Месси так и не попрощался со стадионом, где провёл лучшие годы своей карьеры. Тогда каталонский клуб ограничился лишь пресс-конференцией, что теперь считается недостаточно торжественным прощанием с легендарным игроком. По замыслу организаторов, Лионель сыграет по одному тайму за «Барселону» и «Интер Майами».
Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и управляющий владелец «Интера Майами» Хорхе Мас выразили большой интерес к реализации этой идеи.
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