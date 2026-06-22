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Испания
22 июня 2026, 17:08 | Обновлено 22 июня 2026, 17:44
979
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Месси возвращается на Камп Ноу. Барселона начала переговоры с Интер Майами

Клубы хотят организовать матч для легендарного аргентинца

22 июня 2026, 17:08 | Обновлено 22 июня 2026, 17:44
979
1 Comments
Месси возвращается на Камп Ноу. Барселона начала переговоры с Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Руководство «Барселоны» начало переговоры с американским клубом «Интер Майами», за который выступает легенда «блаугранас» Лионель Месси.

Сообщается, что стороны хотят достичь соглашения об участии 38-летнего аргентинца в выставочном матче в рамках традиционного предсезонного товарищеского турнира каталонцев. «Барселона» хочет дождаться завершения ремонтных работ на домашней арене клуба «Камп Ноу», поэтому встреча состоится не раньше 2027 года.

В 2021 году Месси так и не попрощался со стадионом, где провёл лучшие годы своей карьеры. Тогда каталонский клуб ограничился лишь пресс-конференцией, что теперь считается недостаточно торжественным прощанием с легендарным игроком. По замыслу организаторов, Лионель сыграет по одному тайму за «Барселону» и «Интер Майами».

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и управляющий владелец «Интера Майами» Хорхе Мас выразили большой интерес к реализации этой идеи.

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Интер Майами Major League Soccer (MLS) чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лионель Месси
Андрей Плыгун Источник
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Та він же давно сказав, що поки там Лапорта - він клав на Барсу.
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