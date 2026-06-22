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WTA
22 июня 2026, 15:06 | Обновлено 22 июня 2026, 16:10
675
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Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Олейникова – впервые в топ-50

Как выглядит рейтинг женского одиночного разряда после двух недель травяных турниров

22 июня 2026, 15:06 | Обновлено 22 июня 2026, 16:10
675
2 Comments
Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Олейникова – впервые в топ-50
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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22 июня женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг после двух недель турниров на травяном покрытии.

Элина Свитолина по прежнему остается на восьмом месте мирового рейтинга WTA.

Марта Костюк потеряла одну позицию и опустилась на 13-е место.

Третьей ракеткой Украины стала Александра Олейникова, которая впервые в карьере вошла в топ-50 и занимает 49-ю строчку.

За ней идет Юлия Стародубцева, которая поднялась на четыре позиции и заняла 55-е место в мировом рейтинге.

Даяна Ястремская потеряла 16 позиций и покинула топ-50. Украинка находится на 66-м месте.

Ангелина Калинина находится на 70-м месте, а Дарья Снигур, потеряв три строчки, опустилась на 78-ю.

Вероника Подрез занимает 144-е место. Катарина Завацкая потеряла три строчки и теперь 255-я ракетка. Анастасия Соболева поднялась на 38 мест и вошла в топ-300. Соболева теперь занимает 290-ю строчку.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-5 входят Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева. Аманда Анисимова на шестой позиции, Коко Гауфф занимает седьмое место, Свитолина – восьмое, Виктория Мбоко – девятое, А Линда Носкова поднялась на три места и заняла десятую строчку мирового рейтинга.

Топ-10 рейтинга WTA

В топ-100 парного рейтинга WTA входят две украинки – сестры Киченок – Людмила и Надежда.

Людмила располагается на 32-м месте, а Надежда – на 56-м.

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Александра Олейникова Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур Вероника Подрез Катарина Завацкая Анастасия Соболева Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек Джессика Пегула Мирра Андреева Аманда Анисимова Коко Гауфф Виктория Мбоко Линда Носкова Людмила Киченок Надежда Киченок
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександра піднімається в топі, навіть влітаючи вхлам у першому ж матчі. Неймовірно ефективна турнірна стратегія! Недарма ж тато для планування ШІ використовує ))
Вчися, Юлю ;)
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+2
Рейтинг вкотре демонструє китайську мудрість: сидіти на берегу і чекати на труп ворога.
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+1
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