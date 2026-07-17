Бывший тренер Жироны Мичел нашел новый клуб для Довбика

Нападающий сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик оказался в шорт-листе нового главного тренера «Аякса» Мичела, который хорошо знаком с игроком еще со времен совместной работы в «Жироне».

По имеющейся информации, наставник нидерландского клуба включил украинского нападающего в список потенциальных усилений атаки. Ключевую роль в этом может сыграть личное знакомство тренера с Довбиком и понимание его игровых качеств.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.