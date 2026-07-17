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  4. Бывший тренер Жироны Мичел нашел новый клуб для Довбика
Италия
17 июля 2026, 07:02 |
175
0

Бывший тренер Жироны Мичел нашел новый клуб для Довбика

Тренер хочет видеть украинца в «Аяксе»

17 июля 2026, 07:02 |
175
0
Бывший тренер Жироны Мичел нашел новый клуб для Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик оказался в шорт-листе нового главного тренера «Аякса» Мичела, который хорошо знаком с игроком еще со времен совместной работы в «Жироне».

По имеющейся информации, наставник нидерландского клуба включил украинского нападающего в список потенциальных усилений атаки. Ключевую роль в этом может сыграть личное знакомство тренера с Довбиком и понимание его игровых качеств.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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