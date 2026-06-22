«Этим сборным респект». Эксперт назвал команды, поражающие ЧМ-2026

Авторитетный специалист Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил предложение КОНМЕБОЛ по расширению количества участников финальной части ЧМ до 64 сборных и поделился впечатлениями о ходе событий на проходящем в США, Мексике и Канаде мировом футбольном форуме.

– Предложение южноамериканцев – просто бред. Тогда вообще отпадает потребность в отборочных соревнованиях, можно все определять согласно рейтингу. Поверьте, не ошибетесь.

Считаю, что и 48 финалистов – это перебор. ЧМ-2026 только набирает обороты, а создается впечатление, что футбола уже многовато. Это может привести к вредной эмоциональной притупленности.

Нынешний формат – большой вызов для футболистов, тренеров, болельщиков. Хватит ли им сил, терпения на марафонской дистанции?

– С другой стороны, очередное расширение количества финалистов значительно облегчило бы попадание на ЧМ той же сборной Украины.

– Знаете, спортивный принцип всегда должен брать верх. На поблажках далеко не уедешь.

– Кстати, если бы украинская сборная пробилась на ЧМ, то на что могла бы рассчитывать?

– Образно говоря, мальчиками для битья не была бы, но в лучшем случае могла замахнуться только на выход из группы. Потому что при той интенсивности у наших игроков было бы мало шансов оказаться на виду.

– Провал сборной Турции – закономерность или несчастный случай?

– Я не могу сказать, что турки были беспомощны. В каждом из матчей они диктовали условия, имели безумное преимущество в количестве нанесенных ударов. Однако, если уж не идет, то не идет. Возможно, это все потому, что турецкая сборная банально перегорела.

– Кто еще из сборных, которые должны были без труда пробиться в следующий раунд, может досрочно вернуться домой?

– Я не удивлюсь, когда неудача постигнет бельгийцев. По-моему, вина в этом будет их наставника Руди Гарсии, который выглядит растерянным и не реагирует на ход событий на поле.

– Кроме растянутого чемпионата, что еще не нравится?

– Уже набили оскомину перерывы на водопой. Ко всему следует подходить взвешенно, о каком водопое может идти речь при +21 градусах? Но что касается этого руководства ФИФА, для него главное, чтобы дополнительные паузы были максимально использованы для рекламы.

– Кто среди участников пока производит наилучшее впечатление?

– Мне импонируют командные действия американцев и японцев. Чувствуется, что это тренерские сборные, поэтому респект наставникам Маурисио Почеттино и Хадзиме Мориясу. Их подопечные могут зайти далеко и стать грозой авторитетов.