Эпицентр определился с еще двумя испанскими легионерами

Как стало известно Sport.ua, на этой неделе отряд испанских легионеров «Эпицентра» может увеличиться еще на двух игроков.

По имеющейся информации, 23 июня в расположении клуба в Дунаевцах должны появиться полузащитники – 23-летний Нене, в прошлом сезоне выступавший за болгарский «Берое» и 27-летний Рауль Таварес из «Гвадалахары». Они пройдут медосмотр, и если не будет проблем со здоровьем, узаконят свои отношения с «Эпицентром».

Также на просмотре в команде Сергея Нагоряка находятся Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь», Максим Евпак из «Виктории» и Любомир Кузык из Карпат – младший брат известного футболиста Ореста Кузыка.

28 июня подопечные Сергея Нагорняка проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».

Ранее клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании.