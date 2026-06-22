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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 13:58 |
459
0

Эпицентр определился с еще двумя испанскими легионерами

23 июня они прибудут для прохождения медосмотра

22 июня 2026, 13:58 |
459
0
Эпицентр определился с еще двумя испанскими легионерами
ФК Эпицентр
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Как стало известно Sport.ua, на этой неделе отряд испанских легионеров «Эпицентра» может увеличиться еще на двух игроков.

По имеющейся информации, 23 июня в расположении клуба в Дунаевцах должны появиться полузащитники – 23-летний Нене, в прошлом сезоне выступавший за болгарский «Берое» и 27-летний Рауль Таварес из «Гвадалахары». Они пройдут медосмотр, и если не будет проблем со здоровьем, узаконят свои отношения с «Эпицентром».

Также на просмотре в команде Сергея Нагоряка находятся Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь», Максим Евпак из «Виктории» и Любомир Кузык из Карпат – младший брат известного футболиста Ореста Кузыка.

28 июня подопечные Сергея Нагорняка проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».

Ранее клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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