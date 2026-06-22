Эпицентр определился с еще двумя испанскими легионерами
23 июня они прибудут для прохождения медосмотра
Как стало известно Sport.ua, на этой неделе отряд испанских легионеров «Эпицентра» может увеличиться еще на двух игроков.
По имеющейся информации, 23 июня в расположении клуба в Дунаевцах должны появиться полузащитники – 23-летний Нене, в прошлом сезоне выступавший за болгарский «Берое» и 27-летний Рауль Таварес из «Гвадалахары». Они пройдут медосмотр, и если не будет проблем со здоровьем, узаконят свои отношения с «Эпицентром».
Также на просмотре в команде Сергея Нагоряка находятся Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь», Максим Евпак из «Виктории» и Любомир Кузык из Карпат – младший брат известного футболиста Ореста Кузыка.
28 июня подопечные Сергея Нагорняка проведут первый спарринг – с винницкой «Нивой».
Ранее клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании.
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