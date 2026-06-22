ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании

«Эпицентр» сообщил на официальном сайте о подписании контракта с Серьяном Репаем.

Детали соглашения с 25-летним албанским центральным защитником не сообщаются.

Репай родился 5 сентября 2000 года. Для него выступления за клуб из Каменца-Подольского станут первым опытом в иностранном чемпионате, поскольку до этого Серьян выступал исключительно за албанские клубы.

В активе защитника 182 матча на профессиональном уровне, среди которых два – в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне Репай выступал в высшей лиге Албании за ФК «Вора», где провел 33 матча в чемпионате и один – в Кубке, в которых отметился одной результативной передачей и помог команде занять седьмое место в турнирной таблице.

Прошлый сезон стал дебютным для «Эпицентра» на уровне УПЛ. Команда Сергея Нагорняка долгое время вела борьбу за выживание, но в конце чемпионата оторвалась от зоны переходных матчей и заняла итоговое 10-е место.