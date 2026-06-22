Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 10:22 | Обновлено 22 июня 2026, 11:17
966
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании

Серьян Репай – второй летний новичок «Эпицентра»

22 июня 2026, 10:22 | Обновлено 22 июня 2026, 11:17
966
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о подписании защитника из Албании
ФК Эпицентр. Серьян Репай
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Эпицентр» сообщил на официальном сайте о подписании контракта с Серьяном Репаем.

Детали соглашения с 25-летним албанским центральным защитником не сообщаются.

Репай родился 5 сентября 2000 года. Для него выступления за клуб из Каменца-Подольского станут первым опытом в иностранном чемпионате, поскольку до этого Серьян выступал исключительно за албанские клубы.

В активе защитника 182 матча на профессиональном уровне, среди которых два – в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне Репай выступал в высшей лиге Албании за ФК «Вора», где провел 33 матча в чемпионате и один – в Кубке, в которых отметился одной результативной передачей и помог команде занять седьмое место в турнирной таблице.

Прошлый сезон стал дебютным для «Эпицентра» на уровне УПЛ. Команда Сергея Нагорняка долгое время вела борьбу за выживание, но в конце чемпионата оторвалась от зоны переходных матчей и заняла итоговое 10-е место.

По теме:
Черноморец хочет арендовать у Полесья своего воспитанника
Пидкивка и еще пять игроков продлили контракты с Агробизнесом
Полесье потеряет игрока сборной Украины и бывшего футболиста Динамо
Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Албании по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Эпицентр
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»
Футбол | 22 июня 2026, 08:45 0
Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»
Тренер Египта: «Я сказал игрокам, что мы не выйдем обратно на поле»

Хоссам Хасан мотивировал команду на камбэк

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 21 июня 2026, 21:02 10
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты

Парижане уже ищут нового игрока

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
Футбол | 22.06.2026, 00:55
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21.06.2026, 11:22
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
20.06.2026, 19:35
Футзал
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 5
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем