Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 78) и Ангелина Калинина (WTA 70) проводят очное противостояние на турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинки играют друг с другом в 1/16 финала. Встреча стартовала в 13:00 по Киеву.

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Это третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Снигур.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Маккартни Кесслер, либо с Дарьей Касаткиной.

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