Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне
22 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 78) и Ангелина Калинина (WTA 70) проводят очное противостояние на турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Украинки играют друг с другом в 1/16 финала. Встреча стартовала в 13:00 по Киеву.
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Это третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Снигур.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Маккартни Кесслер, либо с Дарьей Касаткиной.
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