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WTA
22 июня 2026, 13:00 | Обновлено 22 июня 2026, 13:47
1257
19

Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Истборне

22 июня 2026, 13:00 | Обновлено 22 июня 2026, 13:47
1257
19 Comments
Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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22 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 78) и Ангелина Калинина (WTA 70) проводят очное противостояние на турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинки играют друг с другом в 1/16 финала. Встреча стартовала в 13:00 по Киеву.

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Это третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Снигур.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Маккартни Кесслер, либо с Дарьей Касаткиной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Жаль,що наші між собою вже у 1 колі...
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+4
Доярка Шнайдер другий турнір поспіль вилітає в 1 ж раунді, і як ось це дійшло до півфіналу РГ???
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Відчувається,що Геля свіжише.
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+2
Ангела виграла тай і перший сет
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+2
Геля взяла 1 сет
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+2
Жахливий теніс від обох. Подати не можуть, суцільні подвійні, особливо у Снігур
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ЗаПекла боротьба,ганяють одна одну по кутах!
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0
Спекотно в туманнрму альбіоні, але гра триває. Дарина попереду у другому сеті 4:3 на подачі Ангели
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0
Тнгіс покращився, зараз Дарина аиграла гейм у атакувальному стилі, змусивши побігати Гелю з оодного кута в інший
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0
Другий сет, Ангела повела 2:0
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0
5:1 Геля попереду у таї
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0
Таки тай!
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0
Дівчата мають шанс розіграти перший сет у тайбрейку 
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0
Сьогодні чайки не літають,мабуть рано ще.
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0
Подачі немає в обох, а без подачі на траві робити нічого. Чомусь всі вважають Дарину травницею, ну виграла юніорській ВІ, ну і що. Якщо людина ледача, яка різниця яке покриття корту.
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-3
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