Португалия – Узбекистан. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Сборная Португалии неудачно стартовала на ЧМ-2026. В первом туре «европейские бразильцы» сенсационно не смогли обыграть национальную команду ДР Конго – ничья 1:1. В то же время Колумбия справилась с Узбекистаном (3:1) и захватила лидерство в квартете К, где до начала турнира подавляющее большинство экспертов уверенно прогнозировали тотальное доминирование португальцев.

Узбекистан является одним из абсолютных дебютантов мирового первенства. Для «белых волков» сам факт попадания на такой масштабный турнир уже является огромным праздником, однако в первом туре, несмотря на поражение от колумбийцев, Узбекистан вовсе не отсиживался исключительно в обороне. Азиаты намеренно отдали мяч фавориту встречи (владение – 33% против 67%), однако все-таки старались создавать остроту у чужих ворот. В активе «белых волков» 3 удара в створ ворот (у колумбийцев – 6) и показатель ожидаемых голов 1,16xG (у колумбийцев – 1,61xG). Фактически узбеки показали даже более смелый футбол, чем от них ожидали, но для этого им потребовалось время, так как в первом тайме азиатская команда все-таки чрезмерно переживала и даже ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Португальцы, наоборот, в игре с ДР Конго очень уверенно контролировали мяч (75% против 25%), но это ничего не дало им в плане голевого преимущества. Непосредственно в створ ворот соперника конголезцы даже били чаще (2:1) и имели лучший показатель ожидаемых голов (0,82xG против 0,64xG). Абсолютно разочаровал в игре с африканской сборной 41-летний лидер и безоговорочная легенда португальской сборной Криштиану Роналду. Форвард саудовского «Аль-Насра» не нанес ни одного удара в створ, не совершил ни единой попытки дриблинга и в целом смотрелся на поле так, словно речь идет не об одном из лучших футболистов в истории, пускай уже и возрастном, а о каком-то абсолютно рядовом игроке, без больших претензий на лидерство.

Очевидно, что матч против Узбекистана является для Португалии попыткой реабилитироваться перед своими болельщиками за стартовую неудачу, а еще – подойти к финальному туру и, очевидно, решающей битве с Колумбией за лидерство в квартете, в хорошем настроении. Ожидается, что главный тренер европейцев Роберто Мартинес выпустит в стартовом составе Криштиану Роналду, который при нем практически всегда играет с первых минут, и даже неудача против ДР Конго вряд ли изменит ситуацию. Форварду «Аль-Насра» также будет, что доказывать в этой игре, хотя в целом в финальных частях чемпионатов мира Роналду выглядит не так и убедительно, против кого бы не выходил на поле (8 голов в 23 матчах – для Криштиану это не такой и значительный показатель результативности).

Без сомнений, Узбекистан снова будет в статусе андердога, а Португалия окажется «на мяче». Оборона европейцев не выглядит такой уж монолитной, поэтому у азиатской сборной однозначно будут шансы забить. Что правда, возвращение в строй Рубена Диаша, который так и не сыграл в матче с конголезцами, может всерьез наладить ситуацию. Пожалуй, последний фактор в совокупности с неопытностью и, вероятно, определенным мандражом против топ-соперника и сыграют против Узбекистана.

Португалия имеет все, чтобы уверенно выигрывать этот матч и забывать о стартовой неудаче. В конце концов, на ЧМ-2022 будущий чемпион – сборная Аргентины – и вовсе стартовала с оглушительного поражения от Саудовской Аравии (1:2), а что было дальше все прекрасно помнят. Поэтому и в данном случае изобретать велосипед и пытаться предугадать какую-либо сенсацию вряд ли стоит. Португалия победит и, с высокой вероятностью, сделает это с крупным счетом. Прогноз – 3:0 в пользу европейцев.