Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Узбекистан. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 13:21 | Обновлено 22 июня 2026, 13:24
217
0

Португалия – Узбекистан. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Матч-реабилитация для Криштиану Роналду

22 июня 2026, 13:21 | Обновлено 22 июня 2026, 13:24
217
0
Португалия – Узбекистан. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Португалии неудачно стартовала на ЧМ-2026. В первом туре «европейские бразильцы» сенсационно не смогли обыграть национальную команду ДР Конго – ничья 1:1. В то же время Колумбия справилась с Узбекистаном (3:1) и захватила лидерство в квартете К, где до начала турнира подавляющее большинство экспертов уверенно прогнозировали тотальное доминирование португальцев.

Узбекистан является одним из абсолютных дебютантов мирового первенства. Для «белых волков» сам факт попадания на такой масштабный турнир уже является огромным праздником, однако в первом туре, несмотря на поражение от колумбийцев, Узбекистан вовсе не отсиживался исключительно в обороне. Азиаты намеренно отдали мяч фавориту встречи (владение – 33% против 67%), однако все-таки старались создавать остроту у чужих ворот. В активе «белых волков» 3 удара в створ ворот (у колумбийцев – 6) и показатель ожидаемых голов 1,16xG (у колумбийцев – 1,61xG). Фактически узбеки показали даже более смелый футбол, чем от них ожидали, но для этого им потребовалось время, так как в первом тайме азиатская команда все-таки чрезмерно переживала и даже ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Португальцы, наоборот, в игре с ДР Конго очень уверенно контролировали мяч (75% против 25%), но это ничего не дало им в плане голевого преимущества. Непосредственно в створ ворот соперника конголезцы даже били чаще (2:1) и имели лучший показатель ожидаемых голов (0,82xG против 0,64xG). Абсолютно разочаровал в игре с африканской сборной 41-летний лидер и безоговорочная легенда португальской сборной Криштиану Роналду. Форвард саудовского «Аль-Насра» не нанес ни одного удара в створ, не совершил ни единой попытки дриблинга и в целом смотрелся на поле так, словно речь идет не об одном из лучших футболистов в истории, пускай уже и возрастном, а о каком-то абсолютно рядовом игроке, без больших претензий на лидерство.

Очевидно, что матч против Узбекистана является для Португалии попыткой реабилитироваться перед своими болельщиками за стартовую неудачу, а еще – подойти к финальному туру и, очевидно, решающей битве с Колумбией за лидерство в квартете, в хорошем настроении. Ожидается, что главный тренер европейцев Роберто Мартинес выпустит в стартовом составе Криштиану Роналду, который при нем практически всегда играет с первых минут, и даже неудача против ДР Конго вряд ли изменит ситуацию. Форварду «Аль-Насра» также будет, что доказывать в этой игре, хотя в целом в финальных частях чемпионатов мира Роналду выглядит не так и убедительно, против кого бы не выходил на поле (8 голов в 23 матчах – для Криштиану это не такой и значительный показатель результативности).

Без сомнений, Узбекистан снова будет в статусе андердога, а Португалия окажется «на мяче». Оборона европейцев не выглядит такой уж монолитной, поэтому у азиатской сборной однозначно будут шансы забить. Что правда, возвращение в строй Рубена Диаша, который так и не сыграл в матче с конголезцами, может всерьез наладить ситуацию. Пожалуй, последний фактор в совокупности с неопытностью и, вероятно, определенным мандражом против топ-соперника и сыграют против Узбекистана.

Португалия имеет все, чтобы уверенно выигрывать этот матч и забывать о стартовой неудаче. В конце концов, на ЧМ-2022 будущий чемпион – сборная Аргентины – и вовсе стартовала с оглушительного поражения от Саудовской Аравии (1:2), а что было дальше все прекрасно помнят. Поэтому и в данном случае изобретать велосипед и пытаться предугадать какую-либо сенсацию вряд ли стоит. Португалия победит и, с высокой вероятностью, сделает это с крупным счетом. Прогноз – 3:0 в пользу европейцев.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Франция – Ирак. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Франция – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026
Англия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
прогнозы Виктор Вацко эксклюзив прогнозы букмекеров прогнозы Виктора Вацко
Виктор Вацко
Виктор Вацко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Футбол | 22 июня 2026, 08:02 9
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо

Михавко в «Трабзонспоре» не будет

Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22 июня 2026, 10:38 4
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум

Артема рассмешили слова пропагандистов

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 22.06.2026, 09:07
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 22.06.2026, 00:02
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Цыганков выбрал страну, где продолжит карьеру после ухода из Жироны
Футбол | 22.06.2026, 12:37
Цыганков выбрал страну, где продолжит карьеру после ухода из Жироны
Цыганков выбрал страну, где продолжит карьеру после ухода из Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 14
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 11
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Беллью предупредил Верховена после поражения от Усика
Беллью предупредил Верховена после поражения от Усика
20.06.2026, 15:27
Бокс
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем