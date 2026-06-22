Англия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

В первом туре Англия совершила Хорватию – 4:2. Кейн положил дважды, Рашфорд и Беллингем прибавили свои. Гана тоже взяла три очка, но там другая история: обыграли Панаму 1:0. То есть в таблице вроде и ровно, но на поле – не очень.

Победа здесь почти наверняка откроет дверь в плей-офф. Вообще второй тур в группах на таких турнирах обычно очень неудобен в эмоциональном плане, потому что часто именно он решает, кто пройдет дальше, а кто еще немного пострадает.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Кейн на ЧМ-2026 стартовал с дубля. Для него это обычный рабочий день: вышел, забил, пошел дальше. Он забивал в трех последних матчах в старте за сборную, и против такой защиты, как у Ганы, моменты тоже будут. Не десять, конечно, но свои два-три шанса Кейн точно найдет.

Беллингем – мотор этой Англии. Он постоянно лезет в зоны, ищет простор. Против низкого блока Ганы эти навыки должны сыграть свою роль. Еще и Сака на фланге. С хорватами он отдал ассист, так что левого защитника Ганы ждет полноценная рабочая смена.

У Ганы главная надежда – Антуан Семеньо. Это их стабильный игрок впереди: рывок, корпус, еще рывок. Быстрый, технический. Против Англии мяча, конечно, будет мало, так что если Гана что-то и вытеснит из матча, то только из-за скорости Семеньо.

Англия и Гана играли между собой только раз – в товарищеском матче на "Уэмбли", кажется, еще в 2011-м году (1:1). То есть истории здесь практически нет, смотреть сюда нет смысла.

Лучше взглянуть на текущие склады, там как раз все просто: в Англии больше качества, более глубокая скамейка. Ну и Тухель, не привыкший отдавать такие матчи соперникам.

Гана, вероятно, сядет в оборону, будет ждать переходов и молиться, чтобы не развалиться еще в первом тайме. Не хочется никого оскорблять, но разница в таланте между командами слишком велика. Ожидаю, что Англия будет контролировать игру и ставлю на гол Кейна в любое время за 1,71 на betking.