Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 13:16 | Обновлено 22 июня 2026, 13:20
158
0

Англия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Победители первого тура сыграют между собой

22 июня 2026, 13:16 | Обновлено 22 июня 2026, 13:20
158
0
Англия - Гана. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В первом туре Англия совершила Хорватию – 4:2. Кейн положил дважды, Рашфорд и Беллингем прибавили свои. Гана тоже взяла три очка, но там другая история: обыграли Панаму 1:0. То есть в таблице вроде и ровно, но на поле – не очень.

Победа здесь почти наверняка откроет дверь в плей-офф. Вообще второй тур в группах на таких турнирах обычно очень неудобен в эмоциональном плане, потому что часто именно он решает, кто пройдет дальше, а кто еще немного пострадает.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Кейн на ЧМ-2026 стартовал с дубля. Для него это обычный рабочий день: вышел, забил, пошел дальше. Он забивал в трех последних матчах в старте за сборную, и против такой защиты, как у Ганы, моменты тоже будут. Не десять, конечно, но свои два-три шанса Кейн точно найдет.

Беллингем – мотор этой Англии. Он постоянно лезет в зоны, ищет простор. Против низкого блока Ганы эти навыки должны сыграть свою роль. Еще и Сака на фланге. С хорватами он отдал ассист, так что левого защитника Ганы ждет полноценная рабочая смена.

У Ганы главная надежда – Антуан Семеньо. Это их стабильный игрок впереди: рывок, корпус, еще рывок. Быстрый, технический. Против Англии мяча, конечно, будет мало, так что если Гана что-то и вытеснит из матча, то только из-за скорости Семеньо.

Англия и Гана играли между собой только раз – в товарищеском матче на "Уэмбли", кажется, еще в 2011-м году (1:1). То есть истории здесь практически нет, смотреть сюда нет смысла.

Лучше взглянуть на текущие склады, там как раз все просто: в Англии больше качества, более глубокая скамейка. Ну и Тухель, не привыкший отдавать такие матчи соперникам.

Гана, вероятно, сядет в оборону, будет ждать переходов и молиться, чтобы не развалиться еще в первом тайме. Не хочется никого оскорблять, но разница в таланте между командами слишком велика. Ожидаю, что Англия будет контролировать игру и ставлю на гол Кейна в любое время за 1,71 на betking.

Betking
Ліцензія КРАІЛ № 559 від 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
Франция – Ирак. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира 2026
Португалия – Узбекистан. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Артем Милевский эксклюзив прогнозы букмекеров
Артем Милевский
Артем Милевский Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ
Футбол | 22 июня 2026, 06:04 4
Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ
Все когда-нибудь случается впервые. Египет одержал догожданную победу на ЧМ

Четыре мундиаля понадобились, чтобы выдать качественный тайм против Новой Зеландии

Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22 июня 2026, 10:22 3
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика

Украинец может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22.06.2026, 08:31
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Футбол | 22.06.2026, 05:02
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Футбол | 22.06.2026, 12:12
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 37
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 1
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 3
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем