Украина. Премьер лига22 июня 2026, 13:55 | Обновлено 22 июня 2026, 13:58
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Черноморец близок к подписанию полузащитника
Карьеру в одесском клубе может продолжить Максим Бойко из сумской «Виктории»
22 июня 2026, 13:55 | Обновлено 22 июня 2026, 13:58
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Украинский полузащитник Максим Бойко может перебраться из «Виктории» Сумы в «Черноморец». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, одесский клуб приближается к подписанию 22-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне на счету Максима Бойко 19 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» хочет арендовать у «Полесья» своего воспитанника.
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