Черноморец близок к подписанию полузащитника

Украинский полузащитник Максим Бойко может перебраться из «Виктории» Сумы в «Черноморец». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, одесский клуб приближается к подписанию 22-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне на счету Максима Бойко 19 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» хочет арендовать у «Полесья» своего воспитанника.