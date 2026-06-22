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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 13:55 | Обновлено 22 июня 2026, 13:58
518
0

Черноморец близок к подписанию полузащитника

Карьеру в одесском клубе может продолжить Максим Бойко из сумской «Виктории»

22 июня 2026, 13:55 | Обновлено 22 июня 2026, 13:58
518
0
Черноморец близок к подписанию полузащитника
Виктория Сумы. Максим Бойко
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Украинский полузащитник Максим Бойко может перебраться из «Виктории» Сумы в «Черноморец». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, одесский клуб приближается к подписанию 22-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне на счету Максима Бойко 19 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» хочет арендовать у «Полесья» своего воспитанника.

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Виктория Сумы Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Максим Бойко
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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