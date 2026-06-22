Могло быть и проще. Костюк оценил жеребьевку Лиги Европы для Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы, где «бело-синим» будет противостоять румынская «Университатя» Клуж.

– Соперник «Динамо» в первом раунде Лиги Европы – крепкая румынская «Университатя» из Клужа. Как вы отреагировали на итоги жеребьевки?

– Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели проще, но жеребьевка определила именно «Университатю», и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.

В то же время концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача – подойти к официальным поединкам в лучшем состоянии. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым обыгрывать любого соперника, независимо от жеребьевки. Поэтому восприняли результаты спокойно и уже готовимся к противостоянию.

– Будет ли как-то меняться подготовка команды с учетом того, что уже первый соперник – команда достаточно высокого уровня?

– Глобально не будем менять принципы подготовки, так как всегда настраиваем команду на максимальные требования и высокий уровень конкуренции. В то же время, конечно, будем детально изучать соперника, анализировать его сильные и слабые стороны и особенности игры.

Первый матч между «Динамо» и «Университатеей» состоится в польском Люблине 9 июля, а ответная встреча пройдет 16 июля в румынском Клуж-Напоке.

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом, который недавно попрощался с главным тренером.