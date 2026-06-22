Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Могло быть и проще. Костюк оценил жеребьевку Лиги Европы для Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 11:55 |
1004
1

Могло быть и проще. Костюк оценил жеребьевку Лиги Европы для Динамо

В первом раунде квалификации киевляне сыграют с «Университатеей» Клуж

22 июня 2026, 11:55 |
1004
1 Comments
Могло быть и проще. Костюк оценил жеребьевку Лиги Европы для Динамо
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги Европы, где «бело-синим» будет противостоять румынская «Университатя» Клуж.

– Соперник «Динамо» в первом раунде Лиги Европы – крепкая румынская «Университатя» из Клужа. Как вы отреагировали на итоги жеребьевки?

– Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели проще, но жеребьевка определила именно «Университатю», и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.

В то же время концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача – подойти к официальным поединкам в лучшем состоянии. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым обыгрывать любого соперника, независимо от жеребьевки. Поэтому восприняли результаты спокойно и уже готовимся к противостоянию.

– Будет ли как-то меняться подготовка команды с учетом того, что уже первый соперник – команда достаточно высокого уровня?

– Глобально не будем менять принципы подготовки, так как всегда настраиваем команду на максимальные требования и высокий уровень конкуренции. В то же время, конечно, будем детально изучать соперника, анализировать его сильные и слабые стороны и особенности игры.

Первый матч между «Динамо» и «Университатеей» состоится в польском Люблине 9 июля, а ответная встреча пройдет 16 июля в румынском Клуж-Напоке.

Победитель этой пары во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом, который недавно попрощался с главным тренером.

По теме:
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Динамо может покинуть талантливый украинец, который нужен Черноморцу
Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игорь Костюк Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Лига Европы
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Футбол | 22 июня 2026, 08:02 9
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо

Михавко в «Трабзонспоре» не будет

Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 22 июня 2026, 12:15 0
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 22 июня в 20:00 по Киеву

Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Футбол | 21.06.2026, 14:45
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Футбол | 22.06.2026, 05:02
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
мені здається ця машина костюка готова навіть барселону з реалами проходити
а тут випало незрозуміло що чи то  університатя чи то клуж, 
короче динамо порве і не помітить
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 36
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
20.06.2026, 09:22 16
Бокс
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем