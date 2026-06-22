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  4. Впервые за 12 лет. Четвертый игрок Бельгии получил красную карточку на ЧМ
Чемпионат мира
22 июня 2026, 10:26 |
228
0

Впервые за 12 лет. Четвертый игрок Бельгии получил красную карточку на ЧМ

Вспомним всех бельгийцев, которых удаляли с поля на мировых первенствах

22 июня 2026, 10:26 |
228
0
Впервые за 12 лет. Четвертый игрок Бельгии получил красную карточку на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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23-летний защитник Лилля Натан Нгой стал четвертым игроком сборной Бельгии, получившим красную карточку в матче чемпионатов мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирана.

В последний раз игрок Бельгии удалялся с поля 12 лет назад, на ЧМ-2014. Тогда красную карточку получил Стивен Дефур в игре против Южной Кореи.

Первыми двумя бельгийцами, удаленными на мундиалях, были Эрик Геретс в 1990 году (против Уругвая) и Герт Верхеен в 1998 году (против Мексики).

Игроки сборной Бельгии, получавшие красную карточку в матчах чемпионата мира

  • 2026: Натан Нгой (против Ирана)
  • 2014: Стивен Дефур (против Южной Кореи)
  • 1998: Герт Верхеен (против Мексики)
  • 1990: Эрик Геретс (против Уругвая)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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