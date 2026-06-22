Впервые за 12 лет. Четвертый игрок Бельгии получил красную карточку на ЧМ
Вспомним всех бельгийцев, которых удаляли с поля на мировых первенствах
23-летний защитник Лилля Натан Нгой стал четвертым игроком сборной Бельгии, получившим красную карточку в матче чемпионатов мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирана.
В последний раз игрок Бельгии удалялся с поля 12 лет назад, на ЧМ-2014. Тогда красную карточку получил Стивен Дефур в игре против Южной Кореи.
Первыми двумя бельгийцами, удаленными на мундиалях, были Эрик Геретс в 1990 году (против Уругвая) и Герт Верхеен в 1998 году (против Мексики).
Игроки сборной Бельгии, получавшие красную карточку в матчах чемпионата мира
- 2026: Натан Нгой (против Ирана)
- 2014: Стивен Дефур (против Южной Кореи)
- 1998: Герт Верхеен (против Мексики)
- 1990: Эрик Геретс (против Уругвая)
🇧🇪 SHOCKING MOMENT: Nathan Ngoy becomes ONLY the 4th Belgian EVER sent off at a World Cup!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 21, 2026
📈 He joins this infamous list:
🥇 Erik Gerets (1990 vs Uruguay)
🥈 Gert Verheyen (1998 vs Mexico)
🥉 Steven Defour (2014 vs South Korea)
🟥 Now Ngoy adds his name after the red card vs… pic.twitter.com/ZZgwr0fB6D
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