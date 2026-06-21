ФОТО. Судья удалил защитника сборной Бельгии на 66-й мин матча ЧМ с Ираном
Прямую красную карточку на 66-й минуте получил Натан Нгой, который сфолил против Тареми
Сборная Бельгии будет доигрывать матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 против Ирана вдесятером.
На 66-й минуте поединка прямую красную карточку получил центральный защитник бельгийцев Натан Нгой.
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Нгой потерял мяч на своей половине поле, отдав его Мехди Тареми, и сразу же сфолил против него. Рефери сразу же удалил Натана, VAR не проверял эпизод.
Главный тренер Бельгии Руди Гарсия отреагировал заменой, убрав центрального форварда Ромелу Лукаку и выпустив защитника Артюра Теате.
Встреча Бельгии и Ирана проходит 21 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (22:00). Пока что счет 0:0.
ФОТО. Судья удалил защитника сборной Бельгии на 66-й мин матча ЧМ с Ираном
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