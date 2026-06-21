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Чемпионат мира
21 июня 2026, 23:39 | Обновлено 21 июня 2026, 23:50
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ФОТО. Судья удалил защитника сборной Бельгии на 66-й мин матча ЧМ с Ираном

Прямую красную карточку на 66-й минуте получил Натан Нгой, который сфолил против Тареми

21 июня 2026, 23:39 | Обновлено 21 июня 2026, 23:50
672
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ФОТО. Судья удалил защитника сборной Бельгии на 66-й мин матча ЧМ с Ираном
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии будет доигрывать матч 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 против Ирана вдесятером.

На 66-й минуте поединка прямую красную карточку получил центральный защитник бельгийцев Натан Нгой.

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Нгой потерял мяч на своей половине поле, отдав его Мехди Тареми, и сразу же сфолил против него. Рефери сразу же удалил Натана, VAR не проверял эпизод.

Главный тренер Бельгии Руди Гарсия отреагировал заменой, убрав центрального форварда Ромелу Лукаку и выпустив защитника Артюра Теате.

Встреча Бельгии и Ирана проходит 21 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (22:00). Пока что счет 0:0.

ФОТО. Судья удалил защитника сборной Бельгии на 66-й мин матча ЧМ с Ираном

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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