ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии
Сборная Ирана могла выйти вперед уже на 25-й минуте матча 2-го тура группы G ЧМ-2026
Сборная Ирана забила в ворота Бельгии в середине первого тайма матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026, но гол был отменен.
На 25-й минуте форвард иранской команды Мехди Тареми поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша штрафного.
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Однако мяч не был засчитан, поскольку Тареми пятой точкой попал в офсайд во время передачи.
Встреча Ирана и Бельгии стартовала 21 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.
ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии
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