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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:35 | Обновлено 21 июня 2026, 22:41
746
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ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии

Сборная Ирана могла выйти вперед уже на 25-й минуте матча 2-го тура группы G ЧМ-2026

21 июня 2026, 22:35 | Обновлено 21 июня 2026, 22:41
746
2 Comments
ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ирана забила в ворота Бельгии в середине первого тайма матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026, но гол был отменен.

На 25-й минуте форвард иранской команды Мехди Тареми поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша штрафного.

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Однако мяч не был засчитан, поскольку Тареми пятой точкой попал в офсайд во время передачи.

Встреча Ирана и Бельгии стартовала 21 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Та там взагалі купа ціх жоп в офсайді, по чому ж їх рахувати?
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+1
Лінію треба провести паралельно лінії штрафного майданчика і там увесь гравець в офсайді буде.  )))
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+1
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