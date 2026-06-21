Сборная Ирана забила в ворота Бельгии в середине первого тайма матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026, но гол был отменен.

На 25-й минуте форвард иранской команды Мехди Тареми поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша штрафного.

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Однако мяч не был засчитан, поскольку Тареми пятой точкой попал в офсайд во время передачи.

Встреча Ирана и Бельгии стартовала 21 июня в 22:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде.

ФОТО. Пятая точка в офсайде. Судья не засчитал гол Тареми в ворота Бельгии