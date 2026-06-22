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  4. Источник: Динамо пришлось заплатить российскому бизнесмену
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 23:42 |
501
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Источник: Динамо пришлось заплатить российскому бизнесмену

Трансфер Кендзьоры не обошёлся бесплатно

22 июня 2026, 23:42 |
501
1 Comments
Источник: Динамо пришлось заплатить российскому бизнесмену
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзьора
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Киевское «Динамо» официально вернуло своего бывшего футболиста, поляка Томаша Кендзьору.

Несмотря на то, что столичный клуб заявил, что игрок перешел на правах свободного агента, источник отмечает, что киевляне все же были вынуждены заплатить ПАОКу определенную сумму за игрока. У Томаша была опция продления контракта на один год, который он, вероятно, продлил перед трансфером в Киев.

Отметим, что владельцем ПАОКа является скандально известный россиянин Иван Саввиди.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Томаш Кендзера Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы ПАОК Иван Саввиди
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Фк ганьба суркіса та медведчука, перерахувало близько 1 млн євро грецькому ПАОКу за Кендзьору. Клуб ПАОК із Салонік контролюється російсько грецьким олігархом Іваном Савіді, подібні виплати є неприпустимими. Іван Савіді має прямі зв'язки з російським керівництвом, відкрито підтримує війну проти України і допомогає російській армії, він підпадає під санкції РНБО, фк гундяй суркіса та медведчука своїми коштами фінансують тероризм росії проти України 
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