Источник: Динамо пришлось заплатить российскому бизнесмену
Трансфер Кендзьоры не обошёлся бесплатно
Киевское «Динамо» официально вернуло своего бывшего футболиста, поляка Томаша Кендзьору.
Несмотря на то, что столичный клуб заявил, что игрок перешел на правах свободного агента, источник отмечает, что киевляне все же были вынуждены заплатить ПАОКу определенную сумму за игрока. У Томаша была опция продления контракта на один год, который он, вероятно, продлил перед трансфером в Киев.
Отметим, что владельцем ПАОКа является скандально известный россиянин Иван Саввиди.
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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