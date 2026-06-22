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  4. Руди Гарсия после матча с Ираном: «Иногда так случается»
Бельгия
22 июня 2026, 07:43 |
320
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Руди Гарсия после матча с Ираном: «Иногда так случается»

Тренер сборной Бельгии пожаловался на реализацию моментов

22 июня 2026, 07:43 |
320
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Руди Гарсия после матча с Ираном: «Иногда так случается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничейный итог матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Ирана – 0:0.

«Очевидно, мы надеялись начать лучше и выиграть все матчи, либо хотя бы один. Но это часть жизни. Иногда так случается.

Мы ожидали доминировать – и мы это сделали. Тактически, по плану игры, мы действовали так, как хотели. Иранская команда планировала бить нас на контратаках, и их стандарты очень сильны. Мы реагировали нормально, но могли бы лучше – возможно, мы были немного наивными. Если ты неэффективен – не забиваешь, а если не забиваешь – не выигрываешь.

В первом тайме мы слишком спешили и упустили моменты», – подытожил Гарсия.

После двух туров сборная Бельгии имеет в своём активе два очка и занимает третье место в группе G. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 27 июня в Ванкувере против Новой Зеландии. Начало игры запланировано на 6:00 по киевскому времени.

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Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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