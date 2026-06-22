Руди Гарсия после матча с Ираном: «Иногда так случается»
Тренер сборной Бельгии пожаловался на реализацию моментов
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничейный итог матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Ирана – 0:0.
«Очевидно, мы надеялись начать лучше и выиграть все матчи, либо хотя бы один. Но это часть жизни. Иногда так случается.
Мы ожидали доминировать – и мы это сделали. Тактически, по плану игры, мы действовали так, как хотели. Иранская команда планировала бить нас на контратаках, и их стандарты очень сильны. Мы реагировали нормально, но могли бы лучше – возможно, мы были немного наивными. Если ты неэффективен – не забиваешь, а если не забиваешь – не выигрываешь.
В первом тайме мы слишком спешили и упустили моменты», – подытожил Гарсия.
После двух туров сборная Бельгии имеет в своём активе два очка и занимает третье место в группе G. Следующий матч «красные дьяволы» проведут 27 июня в Ванкувере против Новой Зеландии. Начало игры запланировано на 6:00 по киевскому времени.
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