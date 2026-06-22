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Чемпионат мира
22 июня 2026, 06:53 | Обновлено 22 июня 2026, 06:57
549
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ФОТО. Гол + ассист. Назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Египет

Мохаммед Салах помог команде одержать историческую победу

22 июня 2026, 06:53 | Обновлено 22 июня 2026, 06:57
549
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ФОТО. Гол + ассист. Назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Лидер сборной Египта Мохамед Салах получил награду лучшего игрока матча против Новой Зеландии во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Салах провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Абделмагида, и помог своей сборной одержать уверенную победу со счетом 3:1, которая стала первой в истории страны на ЧМ.

34-летний капитан «фараонов» забил второй гол своей команды, который стал победным в матче, и отметился ассистом при третьем взятии ворот.

Благодаря этой победе Египет с четырьмя очками вышел на первое место группы G, став единственным, кому удалось одержать победу в двух турах. В третьем туре африканская команда сыграет с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: ФИФА
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