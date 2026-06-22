ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026
Навесом партнера результативно воспользовался Трезеге
Капитан сборной Египта Мохамед Салах добавил в свой актив ассист в матче второго тура ЧМ-2026 против Новой Зеландии.
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Сначала вингер отличился голом на 67-й минуте, а затем на 82-й минуте отдал голевую передачу.
Салах точно исполнил угловой, после которого нападающий Махмуд Хассан (Трезеге) удачно откликнулся на подачу.
Форвард переиграл оппонентов на втором этаже и вколотил мяч в сетку ворот – 3:1.
ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026
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