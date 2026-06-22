Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
22 июня 2026, 05:52 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
117
0

ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026

Навесом партнера результативно воспользовался Трезеге

22 июня 2026, 05:52 | Обновлено 22 июня 2026, 07:03
117
0
ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Египта Мохамед Салах добавил в свой актив ассист в матче второго тура ЧМ-2026 против Новой Зеландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сначала вингер отличился голом на 67-й минуте, а затем на 82-й минуте отдал голевую передачу.

Салах точно исполнил угловой, после которого нападающий Махмуд Хассан (Трезеге) удачно откликнулся на подачу.

Форвард переиграл оппонентов на втором этаже и вколотил мяч в сетку ворот – 3:1.

ВИДЕО. Как Мохамед Салах записал ассист к голу на чемпионате мира 2026

По теме:
ФОТО. Гол + ассист. Назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Египет
Лукаку откровенно прокомментировал неудачный старт Бельгии на ЧМ
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Мохамед Салах видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Махмуд Хассан (Трезеге)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21 июня 2026, 10:15 9
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Усик определился со следующим соперником и местом боя
Бокс | 21 июня 2026, 22:22 18
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя

Боксер готов к поединку с Кабайелом

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 21.06.2026, 10:58
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
Футбол | 22.06.2026, 05:49
ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 3
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 37
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 5
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем