ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
Максимилиано Араухо забил третий мяч уругвайцев на 68-й минуте, но рефери гол не засчитал
22 июня сборная Уругвая не сумела переиграть команду Кабо-Верде в матче 2-го тура группы H чемпионата мира 2026 – 2:2.
Уругвай практически весь второй тайм проводил в атаке и сумел забить третий мяч на 68-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После нескольких отсковов и суматохи в штрафной африканской сборной мяч в ворота занес Максимилиано Араухо.
Однако после проверки VAR гол был отменен – за несколько секунд до взятия ворот Араухо попал в уникальный офсайд. Нога Максимилиано оказалась вне поля, в то время как голкипер Кабо-Верде – Возинья – стоял практически ровно на линии.
ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
Видеообзор матча Уругвай – Кабо-Верде (2:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сказка островной сборной продолжается
Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»