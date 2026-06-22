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Чемпионат мира
22 июня 2026, 05:49 |
690
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ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде

Максимилиано Араухо забил третий мяч уругвайцев на 68-й минуте, но рефери гол не засчитал

22 июня 2026, 05:49 |
690
2 Comments
ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня сборная Уругвая не сумела переиграть команду Кабо-Верде в матче 2-го тура группы H чемпионата мира 2026 – 2:2.

Уругвай практически весь второй тайм проводил в атаке и сумел забить третий мяч на 68-й минуте.

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После нескольких отсковов и суматохи в штрафной африканской сборной мяч в ворота занес Максимилиано Араухо.

Однако после проверки VAR гол был отменен – за несколько секунд до взятия ворот Араухо попал в уникальный офсайд. Нога Максимилиано оказалась вне поля, в то время как голкипер Кабо-Верде – Возинья – стоял практически ровно на линии.

ФОТО. Нога за полем. Офсайд, который не позволил Уругваю дожать Кабо-Верде

Видеообзор матча Уругвай – Кабо-Верде (2:2)

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Максимилиано Араухо офсайд (вне игры) фото Возинья сборная Кабо-Верде по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Маячня. Это же пассивный оффсайд🥸
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