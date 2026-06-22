Вторые в Африке. Кабо-Верде повторило достижение Нигерии на ЧМ
Островяне забили два мяча из-за пределов штрафной.
Сборная Кабо-Верде стала второй африканской командой, забившей два мяча из-за пределов штрафной площади в одном матче чемпионата мира.
Островяне неожиданно отобрали очки у Уругвая (2:2), сохраняя все шансы на выход в плей-офф.
Первый гол в матче за Кабо-Верде забил Кевин Ленини с дальнего штрафного. Второй мяч на счету Элиу Варелы, который подловил вратаря Фернандо Муслеру на ошибке.
До этого матча среди африканских сборных только Нигерия входила в данный список: в 1994 году она обыграла Грецию благодаря голам из-за пределов штрафной (2:0).
2 - Cabo Verde es el segundo equipo africano que marca dos goles desde fuera el área en una Copa Mundial de la FIFA, el otro fue Nigeria ante Grecia en EEUU 1994. Sal. pic.twitter.com/J89RvF5NQx— OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026
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