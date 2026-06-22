Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторые в Африке. Кабо-Верде повторило достижение Нигерии на ЧМ
Чемпионат мира
22 июня 2026, 05:17 |
69
0

Вторые в Африке. Кабо-Верде повторило достижение Нигерии на ЧМ

Островяне забили два мяча из-за пределов штрафной.

22 июня 2026, 05:17 |
69
0
Вторые в Африке. Кабо-Верде повторило достижение Нигерии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Кабо-Верде стала второй африканской командой, забившей два мяча из-за пределов штрафной площади в одном матче чемпионата мира.

Островяне неожиданно отобрали очки у Уругвая (2:2), сохраняя все шансы на выход в плей-офф.

Первый гол в матче за Кабо-Верде забил Кевин Ленини с дальнего штрафного. Второй мяч на счету Элиу Варелы, который подловил вратаря Фернандо Муслеру на ошибке.

До этого матча среди африканских сборных только Нигерия входила в данный список: в 1994 году она обыграла Грецию благодаря голам из-за пределов штрафной (2:0).

По теме:
ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии
Иордания – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Норвегия – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
сборная Уругвая по футболу сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Нигерии по футболу
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 22 июня 2026, 04:15 0
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Аргентина – Австрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 22 июня в 20:00 по Киеву

Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Футбол | 22 июня 2026, 00:01 12
Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью
Дьявольская кульминация. Сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью

Бельгийцы не сумели одержать первую победу на ЧМ-2026

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 21.06.2026, 10:58
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Футбол | 21.06.2026, 14:45
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 1
Футбол
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 27
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем