40+. Возинья и Муслера установили возрастной рекорд на чемпионате мира
Подобного в матчах мундиаля еще не случалось
Вратари сборных Уругвая и Кабо-Верде – Фернандо Муслера и Возинья – установили рекорд в матче второго тура чемпионата мира 2026.
Оба спортсмена стали первой парой футболистов в возрасте старше 40 лет, которые вышли в стартовом составе на матч мундиаля.
На момент начала матча Фернандо Муслере было 40 лет и 5 дней, а Возинье – 40 лет и 18 дней.
Ранее сборная Испании повторила достижение Бразилии после разгромного матча на ЧМ-2026.
40 - El uruguayo Fernando Muslera (40 años y 5 días) y Verde Vozinha (40 años y 18 días), de Cabo Verde, se van a convertir en el primer par de jugadores de más de 40 años en titularizar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Experiencia. pic.twitter.com/I78fp4FMOx— OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026
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