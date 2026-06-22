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  4. 40+. Возинья и Муслера установили возрастной рекорд на чемпионате мира
Чемпионат мира
22 июня 2026, 01:47 | Обновлено 22 июня 2026, 01:49
131
0

40+. Возинья и Муслера установили возрастной рекорд на чемпионате мира

Подобного в матчах мундиаля еще не случалось

22 июня 2026, 01:47 | Обновлено 22 июня 2026, 01:49
131
0
40+. Возинья и Муслера установили возрастной рекорд на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вратари сборных Уругвая и Кабо-Верде – Фернандо Муслера и Возинья – установили рекорд в матче второго тура чемпионата мира 2026.

Оба спортсмена стали первой парой футболистов в возрасте старше 40 лет, которые вышли в стартовом составе на матч мундиаля.

На момент начала матча Фернандо Муслере было 40 лет и 5 дней, а Возинье – 40 лет и 18 дней.

Ранее сборная Испании повторила достижение Бразилии после разгромного матча на ЧМ-2026.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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