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Чемпионат мира
21 июня 2026, 23:28 | Обновлено 21 июня 2026, 23:40
136
0

Сборная Испании повторила рекорд Бразилии

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не уступает в 33 матчах кряду

21 июня 2026, 23:28 | Обновлено 21 июня 2026, 23:40
136
0
Сборная Испании повторила рекорд Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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Сборная Испании, обыграв Саудовскую Аравию (4:0) в матче группового этапа чемпионата мира, повторила рекорд Бразилии.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не уступает в 33 матчах кряду – 26 побед и 7 ничьих.

Последнее поражение Испании датируется 28 марта 2023 года – тогда уступили Шотландии со счетом 0:2.

Последние 33 матча сборной Испании:

  • Квалификация чемпионата Европы. 19.11.2023. Испания – Норвегия – 3:0
  • Квалификация чемпионата Европы. 12.10.2023. Испания – Шотландия – 2:0
  • Квалификация чемпионата Европы. 15.10.2023. Норвегия – Испания – 0:1
  • Квалификация чемпионата Европы. 16.11.2023. Испания – Грузия – 3:1
  • Квалификация чемпионата Европы. 19.11.2023. Кипр – Испания – 1:3
  • Чемпионат Европы. 15.06.2024. Испания – Хорватия – 3:0
  • Чемпионат Европы. 20.06.2024. Испания – Италия – 1:0
  • Чемпионат Европы. 24.06.2024. Албания – Испания – 0:1
  • Чемпионат Европы. 30.06.2024. Испания – Грузия – 4:1
  • Чемпионат Европы. 05.07.2024. Испания – Германия – 2:1
  • Чемпионат Европы. 09.07.2024. Испания – Франция – 2:1
  • Чемпионат Европы. 14.07.2024. Испания – Англия – 2:1
  • Лига наций. 05.09.2024. Сербия – Испания – 0:0
  • Лига наций. 08.09.2024. Швейцария – Испания – 1:4
  • Лига наций. 12.10.2024. Испания – Дания – 1:0
  • Лига наций. 15.10.2024. Испания – Сербия – 3:0
  • Лига наций. 15.11.2024. Дания – Испания – 1:2
  • Лига наций. 18.11.2024. Испания – Швейцария – 3:2
  • Лига наций. 20.03.2025. Нидерланды – Испания – 2:2
  • Лига наций. 23.03.2025. Испания – Нидерланды – 3:3 (пенальти – 5:4)
  • Лига наций. 05.06.2025. Испания – Франция – 5:2
  • Лига наций. 09.06.2025. Португалия – Испания – 2:2 (пенальти – 5:3)
  • Квалификация чемпионата мира. 04.09.2025. Болгария – Испания – 0:3
  • Квалификация чемпионата мира. 07.09.2025. Турция – Испания – 0:6
  • Квалификация чемпионата мира. 11.10.2025. Испания – Грузия – 2:0
  • Квалификация чемпионата мира. 14.10.2025. Испания – Болгария – 4:0
  • Квалификация чемпионата мира. 15.11.2025. Грузия – Испания – 0:4
  • Квалификация чемпионата мира. 18.11.2025. Испания – Турция – 2:2
  • Чемпионат мира. 15.06.2026. Испания – Кабо-Верде – 0:0
  • Чемпионат мира. 21.06.2026. Испания – Саудовская Аравия – 4:0
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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