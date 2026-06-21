Сборная Испании повторила рекорд Бразилии

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Сборная Испании, обыграв Саудовскую Аравию (4:0) в матче группового этапа чемпионата мира, повторила рекорд Бразилии.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не уступает в 33 матчах кряду – 26 побед и 7 ничьих.

Последнее поражение Испании датируется 28 марта 2023 года – тогда уступили Шотландии со счетом 0:2.

Последние 33 матча сборной Испании: