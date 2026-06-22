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Чемпионат мира
22 июня 2026, 01:14 | Обновлено 22 июня 2026, 01:15
181
0

ФОТО. Сюрприз. Бьелса получил подарок от своего коллеги из Кабо-Верде

Тренеры сборных обменялись теплыми словами перед стартом матча на ЧМ-2026

22 июня 2026, 01:14 | Обновлено 22 июня 2026, 01:15
181
0
ФОТО. Сюрприз. Бьелса получил подарок от своего коллеги из Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренер сборной Кабо-Верде Бубишта удивил своим поступком перед стартом матча с Уругваем во втором туре группы H на чемпионате мира 2026.

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Специалист за несколько минут до начала игры преподнес небольшой сюрприз опытному Марсело Бьелсе – тренеру Уругвая.

Марсело получил от своего коллеги вымпел Кабо-Верде, а также загадочный предмет, похожий на свернутый плакат.

Тренеры коротко пообщались, обменявшись теплыми словами. На прощание Бьелса дружески похлопал Бубишту по плечу.

ФОТО. Сюрприз. Бьелса получил подарок от своего коллеги из Кабо-Верде

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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