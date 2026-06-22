Тренер сборной Кабо-Верде Бубишта удивил своим поступком перед стартом матча с Уругваем во втором туре группы H на чемпионате мира 2026.

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Специалист за несколько минут до начала игры преподнес небольшой сюрприз опытному Марсело Бьелсе – тренеру Уругвая.

Марсело получил от своего коллеги вымпел Кабо-Верде, а также загадочный предмет, похожий на свернутый плакат.

Тренеры коротко пообщались, обменявшись теплыми словами. На прощание Бьелса дружески похлопал Бубишту по плечу.

ФОТО. Сюрприз. Бьелса получил подарок от своего коллеги из Кабо-Верде