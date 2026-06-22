Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде
Игра второго тура группы А начнется 22 июня в 01:00 по Киеву
22 июня сборная Уругвая сыграет с Кабо-Верде во втором туре группы H на чемпионате мира 2026.
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Местом проведения матча станет арена «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами. Старт игры – в 01:00 по киевскому времени.
Ранее сборные ни разу не играли между собой. После первого тура у Уругвая и Кабо-Верде по одному баллу.
Лидером группы H является сборная Испании, которая одолела Саудовскую Аравию во втором туре (4:0) и набрала 4 очка.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|4
|2
|Уругвай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|3
|Саудовская Аравия
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|1
|
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