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Чемпионат мира
22 июня 2026, 00:25 | Обновлено 22 июня 2026, 00:53
414
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде

Игра второго тура группы А начнется 22 июня в 01:00 по Киеву

22 июня 2026, 00:25 | Обновлено 22 июня 2026, 00:53
414
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня сборная Уругвая сыграет с Кабо-Верде во втором туре группы H на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет арена «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами. Старт игры – в 01:00 по киевскому времени.

Ранее сборные ни разу не играли между собой. После первого тура у Уругвая и Кабо-Верде по одному баллу.

Лидером группы H является сборная Испании, которая одолела Саудовскую Аравию во втором туре (4:0) и набрала 4 очка.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Уругвай – Кабо-Верде

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Уругвай – Кабо-Верде
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Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4
2 Уругвай 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
3 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
4 Кабо-Верде 1 0 1 0 0 - 0 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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