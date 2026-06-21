Уругвай – Кабо-Верде. Стартовые составы на матч чемпионата мира
Поединок второго тура группы H стартует в 01:00 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы H чемпионата мира между Уругваем и Кабо-Верде.
Встретятся команды на стадионе «Хард Рок Стэдиумс» в городе Маями. Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени.
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Уругвай после первого тура идет на второй позиции группы имея в своем активе 1 пункт, заработанный благодаря ничьей с Саудовской Аравией. Кабо-Верде идет последней позиции группы с 1 очком – нулевая ничья с Испанией в первом туре.
Стартовые составы на матч чемпионата мира Уругвай – Кабо-Верде:
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