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Чемпионат мира
21 июня 2026, 23:54 | Обновлено 21 июня 2026, 23:55
186
0

Уругвай – Кабо-Верде. Стартовые составы на матч чемпионата мира

Поединок второго тура группы H стартует в 01:00 по киевскому времени

21 июня 2026, 23:54 | Обновлено 21 июня 2026, 23:55
186
0
Уругвай – Кабо-Верде. Стартовые составы на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая
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Обнародованы стартовые составы на матч второго тура группы H чемпионата мира между Уругваем и Кабо-Верде.

Встретятся команды на стадионе «Хард Рок Стэдиумс» в городе Маями. Начало встречи запланировано на 01:00 по киевскому времени.

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Уругвай после первого тура идет на второй позиции группы имея в своем активе 1 пункт, заработанный благодаря ничьей с Саудовской Аравией. Кабо-Верде идет последней позиции группы с 1 очком – нулевая ничья с Испанией в первом туре.

Стартовые составы на матч чемпионата мира Уругвай – Кабо-Верде:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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