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  4. Игрок сборной Японии: «Наша командная цель – выиграть титул»
Чемпионат мира
21 июня 2026, 23:49 |
123
0

Игрок сборной Японии: «Наша командная цель – выиграть титул»

Дзюнносуке Судзуки назвал амбициозную цель «Синих самураев»

21 июня 2026, 23:49 |
123
0
Игрок сборной Японии: «Наша командная цель – выиграть титул»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Японии Дзюнносуке Судзуки поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира и разгромной победы в матче второго тура группового этапа против Туниса – 4:0.

«Я очень рад, что мы победили, и также счастлив, что дебютировал на чемпионате мира. Наша командная цель – выиграть титул. Но сейчас мы хотим двигаться шаг за шагом – выиграть следующий матч, а затем сосредоточиться на следующем. Именно так мы продолжим двигаться вперед», – сказал Судзуки.

После двух туров сборная Японии имеет в своем активе четыре очка и занимает второе место в группе F. Следующий матч «Синие самураи» проведут 26 июня в Арлингтоне против Швеции. Старт игры запланирован на 2:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: ФИФА
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