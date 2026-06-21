Полузащитник сборной Японии Дзюнносуке Судзуки поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира и разгромной победы в матче второго тура группового этапа против Туниса – 4:0.

«Я очень рад, что мы победили, и также счастлив, что дебютировал на чемпионате мира. Наша командная цель – выиграть титул. Но сейчас мы хотим двигаться шаг за шагом – выиграть следующий матч, а затем сосредоточиться на следующем. Именно так мы продолжим двигаться вперед», – сказал Судзуки.

После двух туров сборная Японии имеет в своем активе четыре очка и занимает второе место в группе F. Следующий матч «Синие самураи» проведут 26 июня в Арлингтоне против Швеции. Старт игры запланирован на 2:00 по киевскому времени.