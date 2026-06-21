Килиан МБАППЕ: «Дэвид Бекхэм много раз звал меня в MLS»
Килиан Мбаппе отметил игру Лионеля Месси
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе восхищается игрой бывшего одноклубника по «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Я знал, что Лео Месси будет забивать голы… он всегда забивает!»
На вопрос «Кто из вас лучший: вы, Месси, Холанд или Кейн?» француз ответил дипломатично: «Месси – лучший вместе с Криштиану Роналду».
«Играть в MLS когда-нибудь? Не знаю… Дэвид Бекхэм много раз говорил мне об этом. Посмотрим, не знаю», – добавил Мбаппе. «Американская культура другая, там нет предела амбициям, мне это нравится».
Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1), Лионель Месси хет-триком помог Аргентине разгромить команду Алжира (3:0).
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