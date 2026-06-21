Килиан МБАППЕ: «Дэвид Бекхэм много раз звал меня в MLS»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе восхищается игрой бывшего одноклубника по «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Я знал, что Лео Месси будет забивать голы… он всегда забивает!»

На вопрос «Кто из вас лучший: вы, Месси, Холанд или Кейн?» француз ответил дипломатично: «Месси – лучший вместе с Криштиану Роналду».

«Играть в MLS когда-нибудь? Не знаю… Дэвид Бекхэм много раз говорил мне об этом. Посмотрим, не знаю», – добавил Мбаппе. «Американская культура другая, там нет предела амбициям, мне это нравится».

Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала (3:1), Лионель Месси хет-триком помог Аргентине разгромить команду Алжира (3:0).